Keel eurosarja kordusmängu eel: me ei tunne end liiga enesekindlalt, aga ka kehvasti mitte

Ainsa Eesti klubina eurosarjas osalev Pärnu Võrkpalliklubi peab kolmapäeval kell 19 kodusaalis CEV Challenge Cupi korduskohtumise Küprose klubi Pafose Pafiakosega. Avamängust võtsid Avo Keele hoolealused kaasa 3:1 (26:28; 25:22; 25:21; 25:17) võidu.

Pärnu tagab edasipääsu ka 2:3 kaotuse puhul, 0:3 ja 1:3 kaotuse korral selgitab edasipääseja kuldne geim. Seejuures läheb Pärnu ja Pafiakose võitja järgmises ringis kokku klubiga, mille ridades on kindlasti vähemalt üks eestlane. Nimelt tuleb vastane paarist Meneni Prefaksis (Rait Rikbergi koduklubi) ja Schönenwerd Volley (Kristo Kollo ja peatreener Rainer Vassiljev). Selle paari avamängu võitis Prefaxis 3:0.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles korduskohtumise eel, et väike edu on küll kätte võidetud, ent üleliigse enesekindlusega mängima ei minda. Küprose klubi on tema sõnul Pärnuga enam-vähem samal tasemel. "Avakohtumise esimesed kolm geimi oleks võinud minna nii ja naa. Vaid neljas geim tuli kindlalt, sest siis Markkus (Keel) ja Taavet (Leppik) lihtsalt servisid selle geimi ära. Põhiraskust kannavad neil rünnakul leegionärid, kes kõik korraliku tasemega on. Serblasest ja brasiillasest nurgaründajad ning kreeklasest diagonaal (Ivan Todorovic ja Evandro Dias De Souza ning Anastasios-Stamatios Aspiotis) valmistasid meile avamängus peavalu küll. Brasiillane oskab kõike hästi ja tema mängu on hea vaadata. Samas on neil oma kindlad meelisliinid, kuhu nad löövad ja peaksime nendega hakkama saama," analüüsis juhendaja ja kinnitas, et vastase agressiivne sidemängija ning tempomehed on samuti heal tasemel.

"Kõige nõrgem on neil ilmselt vastuvõtt, samas see võib sõltuda mänguti. Igal juhul on meil väike edu ja teadmine, et ilma kuldse geimita nemad edasi ei pääse. Me ei tunne end liiga enesekindlalt, aga ka kehvasti mitte," lisas Keel.

Pärnu edukaimaks kerkis avakohtumises Taavet Leppik, kes kogus 16 punkti (+8), 14 punkti (+9) lisas Robert Juchnevic ja 12 silma (+5) Kevin Saar. Pärnu lõi selles kohtumises koguni 11 ässa (neist 5 läks Markkus Keele arvele). Pafiakose resultatiivseimad olidki nimetatud leegionärid, Anastasios-Stamatios Aspiotis tõi 17 punkti (+8), Evandro Dias De Souza lisas 14 (+1) ja Ivan Todorovic samuti 14 punkti (+8).

Küprose klubi on kohalikus liigas hetkel liidrikohal. Tegu on kolmekordse riigi meistriga, kes viimati krooniti tšempioniks aastal 2006. Eelmisel hooajal teeniti hõbe. Eurosarjades on osaletud varasemalt mitmel aastal, ent suurt edu pole saavutatud. Möödunud hooajal saadi Challenge Cupil 17. koht.