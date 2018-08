Keel EM-valiksarja avamängu eel: võib kõlada ülbelt, aga Läti on kerge soosik

Avo Keele peatreeneriks palganud ja suve alguses Euroopa Hõbeliigas pronksi teeninud Läti pidas sõprusmänge Portugali ja Rootsiga. Portugali võideti kaks korda, kaotati korra. Sama saldo oli ka Rootsiga, tõsi, viimane kaotusmäng polnud ametlik kohtumine. Portugal ei mänginud Läti vastu siiski samas koosseisu, millega tuldi hiljuti Challenger Cupi võitjaks.

Iisrael suvel Euroopa liigas ei mänginud, kuid midagi kerget Keel kolmapäeval Iisraelis Ra'ananas ei oota. „Teame, kuidas esimene vastane mängib,” rääkis Keel Läti meediale. „Oleme vähendanud koormusi ning palju tegelenud oma murelapse, pallinguga. Keeruline on öelda, kes on avamängus soosik. Mina julgeksin siiski arvata, et meie võiduvõimalused on veidi suuremad, nii 55-45. Võib-olla see kõlab veidi ülbelt, kuid usun, et seis on selline.”

Eesti alustab EM-valiksarja 19. augustil Riias Läti vastu. Seejärel mängitakse 22. augustil kodus Iisraeliga ja 26. nendega uuesti võõrsil. Korduskohtumine lätlastega toimub alles jaanuaris. Eesti naiskond kohtub aga juba homme kell 19 Kalevi spordihallis Soomega.