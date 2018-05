Kas võrkpallimeeskond saab soosikukoorma kandmisega hakkama?

Võrkpallimeeskond on uudses olukorras. Varem on EM-finaalturniirile jõudmine olnud saavutus, nüüd – kui meie tase on tõusnud ja EM-ile pääseb 16 asemel 24 – on see kohustuslik programm. Läti ja Iisrael tuleb üle mängida. Sõel on hõre, seitsme alagrupi peale pääseb edasi ka viis teise koha omanikku. 24 hulgast jäi Eesti EM-valiksarjas viimati välja aastal 2001. „Nii see on, ise oleme sellise positsiooni välja võidelnud. Kindlasti paneb see lisapinge peale. Lätil ja Avo Keelel (lõunanaabrite treeneril – M. R.) on meie vastu ainult võita, iga saadud geim on nende jaoks hurraa,” tõdes nurgaründaja Robert Täht.