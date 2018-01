Kas võrkpalli Balti liiga põhiturniiri võitja jäetakse "auhinnast" ilma?

Siiani on kehtinud reegel, et põhiturniiri võitja teenib väikese boonusena õiguse võõrustada finaalturniiri. Tänavu võidakse seda traditsiooni muuta. Hooaja eel tehti ettepanek korraldada turniir Eesti klubi põhiturniiri võidu korral Tallinnas. Kuna Tallinna Selveri kodusaal on Audentese spordihall, siis kõige tõenäolisem variant on Tondiraba jäähall.