Kas võimsalt tegutsenud Saaremaa kapten teenib välislepingu? "Šveitsi või Taani ma ei läheks, Prantsusmaale aga küll."

Pole ju saladus, et eurosarjas osaletakse ka sel põhjusel, et Eesti võrkpalluritel tekiks võimalus välisklubidele silma jääda ja piiri taha siirduda. Challenge Cupi eelringis Gentofte vastu tõi Põlluäär kolme geimiga vastavalt 13 ja 18 punkti, nüüd viie geimiga tugeva Prantsusmaa klubi Poitiers’ Stade Poitevini vastu koguni 26 (kasutegur +21; rünnak 54%). Võib öelda, et eile mängis ta Poitiers’ kogenud diagonaalründaja Jochen Schöpsi selgelt üle. Saksamaaga MM-il pronksile tulnud mees tõi 17 punkti (+11; 33%).

Sedasi mängides võid küll välislepingu teenida! „Loodame,” muheles Põlluäär. „Päris kuskile Šveitsi või Taani ma ei läheks, Prantsusmaale aga küll.”

Tegelikult ongi Saaremaa kapten viimastel hooaegadel uurinud võimalusi. „Sel suvel oli juttu ühe Tšehhi meeskonnaga, aga ei tea ise ka, miks see katki jäi. Huvi tundis ka üks Belgia liiga tagumise otsa meeskond,” avaldas 29-aastane Põlluäär.