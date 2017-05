Kas tuleval hooajal ei löö eurosarjas kaasa ükski Eesti võrkpalliklubi?

Ajal, mil Eesti võrkpallikoondis on Euroopas jõudnud esikümne piirimaile, ähvardab meie klubivõrkpalli rahvusvaheliselt areenilt täielikult taandumine.

Eesti paremate klubide peatreenerid ja juhid tunnistavad justkui ühest suust, et eurosarjas osalemine käib materiaalselt lihtsalt üle jõu. Uuel hooajal rahvusvahelises sarjas kaasalöömist kaaluvad vaid pärnakad.

Kohila võrkpallinaiskond langes tänavu just eurosarjas osalemise tõttu suurtesse võlgadesse. Sarnase olukorra vältimiseks loobuvad tuleval hooajal rahvusvahelistest mängudest nii Balti liiga võitja Rakvere Võrkpalliklubi, Eesti meister Tallinna Selver kui ka koduse liiga hõbemedalist Tartu Bigbank.

"Eelarve kokkusaamisega on niigi tükk tegemist. Lisaks pole meil hetkel ka selliseid mängijaid, kellega eurosarja mängida. (Rait) Rikberg läheb välismaale ja me ei tea, kes suvel veel minna võivad," ütleb Tartu klubi üks eestvedajaid Alari Jõesaar.

Ka rakverelased, kelle eelarve on Tartu klubist umbes poole väiksem, pole võtnud eurosarjas osalemist teemaks. "Oh ei, meil pole selleks ressursse," ohkab Rakvere peatreener Urmas Tali. Sama kinnitab ka Tallinna Selveri mängiv mänedžer Tauno Lipp pealinna esiklubi kohta. Lõppenud hooajal osales just Selver teatavasti ainsa Eesti meeskonnana eurosarjas, näidates Meistrite liiga eelringis hambaid Serbia meistrile Belgradi Crvena Zvezdale.

Balti liigas hõbeda ja Eestis pronksiga leppima pidanud Pärnu Võrkpalliklubi langetab osalemise osas otsuse lähiajal.

"Pärnu linna poolt saime rohelise tule: nemad on valmis meile eurosarja kahe esimese ringi jaoks lisaraha andma. Istume peagi klubi juhtkonnaga maha ja teeme otsuse, sest suur risk on eurosarjas kaasalöömine sellegipoolest," selgitab Pärnu klubi mänedžer Reio Tilk.

"Mina isiklikult tahaksin igal juhul, et me teeksime eurosarjas kaasa. Eesti võrkpallikoondis osaleb EM-finaalturniiril, aga meil pole ühtegi klubi, kes eurosarjast osa võtaks? See on ju absurdne! Püüame missioonitundest Eesti klubide au päästa. Ma arvan, et meie meeskond on uuel hooajal komplekteeritud eurosarjale vastavalt," lisab Tilk. Viimati ristasid pärnakad Vana Maailma klubidega piigid hooajal 2015/16.

Tilga sõnul plaanitakse kaasa lüüa tugevuselt teises või kolmandas eurosarjas, sest Meistrite liiga osalustasu on märgatavalt suurem. "Kui Meistrite liiga alagrupiturniir välja jätta, on eurosarjade tase suhteliselt ühtlane. Tugev klubi võib vastu tulla ka madalaimas sarjas," hindab ta.

Pärnakatel tuleb otsus langetada hiljemalt 24. mail.