Kas tippklubidelt pakkumisi saanud Robert Täht jätkab Poolas Lubini Cuprumis või mitte?

Eesti võrkpallikoondislane Robert Täht on turul ihaldatud mängija, paraku seob teda ka järgmisel hooajal leping Poola klubi Lubini Cuprumiga.

Mees on tänavu saanud pakkumisi tippklubidelt nii Argentinast, Türgist kui ka mujalt, paraku ei taha Cuprum teda ära lasta. Ajakiri Sportland Magazine üritas selgeks teha, kas Täht jääb siis tõesti kolmandaks hooajaks Cuprumisse või mitte.

Vahepeal oli õhus variant, et lahkute Poola klubist Lubini Cuprum. Kas nüüd võite sajaprotsendiliselt kinnitada, et jätkate seal?

Pigem jätkan.

Pigem?

Kunagi ei või teada, EM-il on kindlasti skaudid kohal. Poola üks rikkamaid klubisid Rzeszówi Resovia ja Wegieli Jastrzebski jäävad ilmselt kahest mängijast ilma, sest neile on tehtud pakkumine Hiinast. Kui üleminekud teoks saavad, vajavad nad täiendusi. Cuprumi president on aga öelnud, et tema ei taha õnneks või kahjuks mingi hinna eest minust loobuda.

Pariisi Saint-Germain ostis Neymari FC Barcelonalt välja 222 miljoni eest. On Teie lepingus ka sätestatud väljaostusumma?

Ei ole, kuid selle summa eest saaks mu kindlasti kätte (naerab).