Kas Soome telekanalis õnnitleti liiga vara? Kellest saab Selveri uus treener?

Tallinna Selver ei pakkunud uut lepingut tänavu meeskonda juhendanud lätlasele Austris Stalsile.

Eesti meediast (täpsemalt Postimehest) on läbi käinud võimaliku uue peatreeneri nimi – Aapo Rantanen. 35-aastane mees on Soomes hinnatud noortetreener, viimased seitse aastat on ta töötanud Kuortane spordikoolis, mullu tüüris Soome U17 poiste võistkonna EM-finaalturniiril 11. kohale.

Rantanen kommenteeris hiljuti Soome koondise mängu Ruutu+ kanalis ja reporter õnnitles teda juba uue töökoha puhul. „Aitäh,” ütles Rantanen. „Tore on pärast spordikooli tööd saada selline värbamine ja proovida vahepeal midagi uut.”

Kas siis Selveri uus juhendaja on paigas? Selveri juhatuse liikme Lauri Kasperi sõnul päris nii siiski öelda ei saa. „Allkirju lepingul ei ole. Ta on kahel korral Tallinnas käinud, oleme väga tõsiselt rääkinud detailideni välja. Aga ma ei saa afišeerida, et ta on kindlasti meie uus treener. Temast võib uus treener saada ja ta on hetkel kõige tõsiseltvõetavam kandidaat,” selgitas Kasper.