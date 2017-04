Kas Selver suudab kodusele võrkpallihooajale täna punkti panna?

Täna kell 19.00 lähevad meeste võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria viiendas mängus Tartu Ülikooli spordihoones vastamisi Tartu Bigbank ja Tallinna Selver. Kui matši võidab pealinna võistkond, tulevad nad teist aastat järjest Eesti meistriks, kui Tartu, vähendavad nad nelja võiduni peetavas seerias kaotusseisu 2:3-le.

Finaalseeria ähvardas lõppeda juba pühapäeval, ent vastasseisu esimese võiduga jättis Tartu ennast ellu. Meeskonna libero Rair Rikberg võttis pealinna klubi poolt vaadatuna 0:3 (20:25, 24:26, 22:25) lõppenud kohtumise väga konkreetselt kokku. „Selver arvas, et on seeria ära võitnud. Nad tulid pehmelt mängule ja meie tegime sellise partii nagu oleme terve hooaeg näidanud. Hüppasime pallidele järele, lõime head servi, olime blokis head,” rääkis Rikberg. Nüüd on Tartul uuesti selg vastu seina. „Mäng algab 0:0-st ja kohtumise mõttes on šansid 50/50, ent seeria mõttes on Selveril siiski 90/10 eelis,” väljendas libero numbriliselt olukorda.

Võõrustajate sidemängija Robert Viiber sõnas, et meeskond peab algavale mängule minema sama võimsa emotsiooniga kui pühapäeval Tallinnas. „Eks näis, kuidas Selver mängule tuleb, aga meie peame iga palli eest võitlema ja endast 110 protsenti andma,” sõnas eelmises matšis seitse punkti toonud sidemängija.

Loomulikult pole Tartul mõtet loota, et teist mängu järjest on Selveri sidemängija Dmitri Dolgopolovi klapp ründajatega sedavõrd halb, et tempomees Mihkel Tanila lööb kaheksast ja nurgaosakonna pallur Oliver Orav kaheksateistkümnest tõstest punktiks vaid ühe, kirjutab volley.ee.

„Teame, et vastaste peamised ründerelvad on tempomehed ja diagonaal. Peame peatreener Rainer Vassiljevi plaanist paremini kinni pidama ja olema ise efektiivsemad,” vaatas mängule Selveri diagonaalründaja Lincoln Williams.