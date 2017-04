Kas Rakvere võimas seeria pikeneb või teenib Pärnu pronksi?

Eesti võrkpalli meistriliiga pronksiseeria neljandas kohtumises lähevad täna kell 17.00 Rakveres vastamisi kohalik võrkpalliklubi ja Pärnu meeskond.

Kolme võiduni peetavat seeriat juhib Pärnu Võrkpalliklubi mängudega 2:1, mis tähendab, et meistrisarja medaliheitluse pikendamiseks vajab Rakvere meeskond tänasest matšist kindlasti võitu.

Võimalusi suurendab, et koduväljakul on rakverelased viimasel ajal olnud pidurdamatus hoos. Eesti meistrisarja medalimängudes ei ole kodupubliku ees veel kaotatud. Viimane allajäämine pärineb suisa kahe kuu tagusest ajast, kui 25. veebruaril tuli Baltikumi võrkpalliklubisid ühendava Credit24 Meistriliiga põhiturniiril tunnistada just Pärnu paremust.

Ühtlasi on senises seerias väljakult võitjana lahkunud alati kodumeeskond. Pärnus peetud mõlemad matšid on lõppenud 3:0 ja seni ainus Rakveres toimunud kohtumine 3:2.

Juhul kui kohtumine lõppeb Pärnu võiduga ja seeria saab lõpplahenduse, teenib võistkonna juhendaja Avo Keel karjääri esimese saalivõrkpalli Eesti meistrivõistluste pronksmedali. Peatreenerina oli ta kõigil eelneval 11 hooajal juhtinud oma klubi meistrisarjas finaalmängudele, lisaks ei saanud ta koduses sarjas kordagi pronksmedalit kaela ka oma pika mängijakarjääri jooksul. Ainus „õnnestumine” selles valdkonnas tuli Kaido Kreeniga 1997. aasta rannavolle Eesti meistrivõistlustel.