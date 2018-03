Kas Ojamets teeb oma elu priitahtlikult hullumeelseks?

Pärast pühapäevast Balti liiga veerandfinaalis saadud mannetut 0 : 3 kaotust Rakverelt ja konkurentsist väljalangemist kummardas Tartu Bigbanki treener lahkumise märgiks publiku ees ja kuulutas seejärel hoolealustele, et paneb ameti maha. „Bigbank Tartu klubil on alati suured eesmärgid ja ambitsioonid. Sama kehtib ka minu kui treeneri kohta ning seetõttu tunnen suurt pettumust, et ei suutnud võistkonda Credit 24 meistriliiga finaalturniirile viia. Sellises olukorras tajun, et pean võtma klubi, sponsorite ja poolehoidjate ees vastutuse ning astun peatreeneri kohalt tagasi,” teatas Lüütsepp järgmisel päeval tehtud avalduses.

Eile ta meediale teemat rohkem kommenteerida ei soovinud. Eesti Päevalehe andmetel polnud tagasiastumine päris spontaanne, klubi juhid andsid 30-aastasele treenerile juba varem märku, et kui Balti liigas poolfinaali ei jõuta, võiks ta nõnda käituda.