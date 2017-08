Kas korvpallifänne on Eestis kümme kord rohkem kui võrkpallisõpru?

Tulihingeline korvpallitoetaja Andri Zee otsustas luua Facebookis grupi võrkpallisõpradele. Miks?

Korvpalligrupp on Facebookis väga popp ja elav. Liikmeid 7056. Kuu aega tagasi loodud Võrkpallifoorumi liikmeskond on esialgu enam kui kümme korda väikse – 607. Tõsi, oluliselt rohkem vollehuvilisi koondab Eesti võrkpalliliidu ametlik Facebooki grupp Volley.ee, kus on liikmeid 5129.

„Eks ma tegelikult olengi kossulemb,“ tunnistas Andri Zee Delfile. „Kuna lihtsalt kossugrupp on loodud ja toimib minu arust üsna edukalt, siis mõtlesin, et võiks pakkuda võrkpalliinimestele ka analoogse grupi. Vaatasin, et võrkpalluritel on küll Facebooki leht, aga tolle dünaamika ja interaktiivsus on võrreldes avatud grupiga üsna madal. Inimesed ei saa näiteks ise teemasid algatada. Kunagi lõime kolmanda grupi ka, spordifoorum. Aga seal pole veel leidunud selliseid õigeid aktiviste, kes panustaks järjepidevalt. Ja ise pole ka sinna niipalju tähelepanu ja aega ohverdanud kui kossu peale. Võrkpallielu tundus aktiivsem. Eesti võrkpallikoondise mängud Kalevi hallis näitasid, et võrgul on kandepinde Eestis küll ja veel. Samuti on see mäng ikkagi üsna sümpaatne. Kossumehed on ajalooliselt ikka võrku toksinud ja võrgumehed kossumeestel abiks käinud. Lisaks on võrgukoondisel väga sümpaatne treener. Nii et põhjuseid grupi loomiseks oli päris palju.“

Ärgu hea lugeja võtku artikli pealkirja tõsiselt. Tegu ei ole võistlusega korvpalli ja võrkpalli vahel, küll jätkub fänne mõlemale ja üks ei välista ju sugugi teist. See oli pigem mõeldud kerge provokatsioonina, punase rätikuna, et Võrkpallifoorumi moto „Kõik võrkpallisõbrad ühinege!“ teostuks.