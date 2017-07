Kas koduväljal oleksime võitnud? Eesti MVP Täht: Eestis saanuks teha tõelise karukoopa

Eesti võrkpallikoondis kaotas viimase MM-valiksarja mängu Belgiale 1:3. Kortrijkis. Aga kuidas võinuks jõuvahekorrad olla Tallinnas?

Mäletatavasti esitas alaliit viimasel hetkel valitsusele rahataotluse ja poliitikud ei suutnud või ei tahtnud reageerida. Eesti ei kandideerinud MM-valiksarja lisaturniiri korraldusõigusele ja Belgias sai selle endale ainsa tahtjana.

Kindlasti sai Belgia 1600 toetajalt kõvasti toetust. Kuidas võinuks mäng lõppeda Tondiraba jäähallis 5000 eestlase silme ees? „Me ei saa seda kunagi teada,“ ei oska Robert Täht provokatiivsele küsimusele vastata. „Täpselt samasuguses vormis Eesti ja Belgia ei kohtu enam kunagi. Samas kui mõtlen, kuidas eelmisel sügisel saime eestlastelt EM-valiksarja play-off’is lätlaste vastu tuge… Arvan, et see andnuks lisakäigu. Tegelikult toetasid ka siin meid eestlased. Tore, et nad tulid. Aga Eestis saanuks korraldada tõelise karukoopa. Aga muidugi ei saa kuidagi öelda, et Eestis oleksime nad kotti pannud.“

Eesti Päevalehe ja Delfi toimetus arutas pikalt ja põhjalikult olukorda (jah, oli ka tõsiseid vaidlusi, õnneks suutsime kaklusi vältida; Jaan Martinsoni tervisehädade juuri tuleb otsida hoopis mujalt) ja otsustasime nimetada Tähe sellel turniiril Eesti koondise MVP-ks ehk kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Tähe tegutses väga stabiilselt ja valmistas peavalu kõikidele meeskondadele. Valgevene vastu tõi ta 16 punkti (kasutegur +8; rünnakuresultatiivsus 56%), Hispaania mängus tõi 11 punkti (+11; 55%), Saksamaa vastu oli saak 20 punkti (+10; 41%), Slovakkia vastu 17 (+12; 63%) ja pühapäeval Belgia mängus 20 (+15; 62%).