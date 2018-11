Kas hõiskasime liiga vara? Võrkpallikoondise olümpia-uudis polnud korrektne, aga...

„Kas see oli just libauudis, aga sisult ebatäpne,” sõnas Pevkur, kelle sõnul võib see uudis siiski veel lõppkokkuvõttes tõeks osutuda.

Poola ajakirjanike andmetel sai Eesti võrkpallikoondis olümpia kvalifikatsiooniränkingus 24. koha ja pääses nende 24 riigi hulka, kes hakkavad olümpiapiletite nimel võitlema. Veel anti teada, et Eesti kuulub augustis ühte alagruppi USA, Belgia ja Hollandiga ning grupi võitja pääseb Tokyosse. Iseenesest oleks see väga kõva sõna – varem pole meie koondis kunagi tiitlivõistluste arvestuses maailmas 24 hulka mahtunud. Küll aga on Eesti varemgi olümpia kvalifikatsioonis osalenud, kuid toona pääses sinna oluliselt rohkem riike.

Pevkuri sõnul pannakse 24 valikturniirile pääsenud riiki paika siiski maailma edetabeli põhjal. Praegu asub Eesti seal 32. kohal, aga see on seisuga 7.07.2017. Täna avaldatavas uues edetabelis, mis enam ei arvesta Rahvuste liigat, peaks Eesti mitteametliku info kohaselt olema 26. positsioonil ehk täpselt esimesena joone all (eespool on Jaapan, kes on korraldajana nagunii koha taganud ega osale valikturniiril). Rõhutame: see on mitteametlik info.