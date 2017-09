Kas Cretu Venemaa tippklubisse siirdumine tähendab, et Eesti võrkpallikoondis jääb peatreenerist ilma?

Eesti vollekoondise treenerist Gheorghe Cretust on saamas Venemaa tippklubi Belgorodi Belgorie juhendaja.

Rahvusmeeskonna rumeenlasest juhendaja töötas kevadeni Poola klubis Lubini Cuprumis, kuid lahkus sealt erimeelsuste tõttu. Nüüd on tema teenetest huvitatud Euroopa klubide üldises pingereas seitsmendat kohta hoidev Belgorodi Belgorie. Tegu on kaheksakordse Venemaa meistri ja kaheksakordse karikavõitjaga. Viimati maitsti kodus võidurõõmu aastal 2013, aasta hiljem tõsteti pea kohale ka Meistrite liiga karikas. Seejärel tuli Venemaa tšempionaadil taanduda poodiumi madalamatele astmetele ja tänavu jäädi neljandaks. Eesti Päevalehel ei ole õnnestunud täna ühendust saada Cretu endaga, sestap pole täpselt teada, kui lähedal ollakse kokkuleppele ja mis rolli rumeenlasele pakutakse.

Siiani on Belgorodis toiminud mitte päris tavaline süsteem. Mängudel on võistkonda juhendanud klubi president ja peatreener Gennadi Šipulin. Samas igapäevast treeningtööd on teinud vanemtreener ja eeldatavalt just sellel kohal Cretut näha soovitaksegi. Eesti võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe on võimalike arengutega kursis. Ta on praegu siiski üsna kindel, et Eesti koondisega uue lepingu sõlmimist Cretu võimalik Belgorodi siirdumine ei sega. „Ma ei usu seda, meil on ju Tuomas Sammelvuo näide kõrval olemas, teda ei sega (Sammelvuo on samaaegselt Soome koondise ja Kemerovo juhendaja – M. R.),“ ütles Veermäe, kelle teada lepingut allkirjastatud veel siiski ei ole.

Samas kuna Cretu õlgadele langeks Belgories suurem osa reaalsest treeningtööst, siis praegu on keeruline öelda, kas leping Belgorodiga võimaldaks tal suvel eestlasi aidata või mitte.

Cretu leping Eesti koondisega lõppes pärast EM-finaalturniiri. Nüüd ootab alaliit rumeenlase nägemust, kuidas edasi minna. Mõlemad osapooled on andnud mõista, et oleksid valmis koostööga jätkama.