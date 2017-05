Kas Balti meistriks tulnud Rakvere võrkpalliklubi paneb pillid kotti?

Kui täna saime võrkpallisõpradele raporteerida positiivse uudise, et Credit24 Balti liigaga liitub Saaremaa, siis tiitlikaitsja Rakvere kohal tiirutavad sünged pilved.

Nimelt on kahtluse all, kas üldse jätkatakse. Meeskond kipub laiali jooksma: peatreener Urmas Tali on kuuldavasti käsi löömas Saaremaaga, samuti ihaldavad saarlased Kevin ja Alari Saart ja Siim Põlluäärt. Lätlasest sidemängija Artis Caics lõpetab tipptasemel mängimise sootuks ära ja kuuldavasti kavatsevad teised vanemad mängijad taanduda rahvaliigasse.

Klubi president Raigo Pärs kommenteeris Tali lahkumist Virumaa Teatajas nõnda: „Erinevus Gert Kullamäega (Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna endine peatreener – toim.) on võibolla ainult selles, et üks sai kinga ja teisega mindi niivõrd-kuivõrd sõpradena lahku. Kahju muidugi. Meil saab raske olema, sest uudis lööb kaardipaki segamini. Oleme siin arendanud Saaremaa ja Hiiumaa võrkpalli, ning kui ka need mehed siit nüüd ära võtta, siis läheb supp lahjaks. Ma ei välista sedagi, et me üldse enam ei mängi.“

Selgus peaks saabuma järgmisel teisipäeval Rakveres peetaval klubi asutajaliikmete koosolekul, kus plaanitakse ühtlasi kinnitada majandusaasta aruanne.

Eesti Päevalehel ja Delfil ei ole õnnestunud täna Pärsiga kontakti saada. "Sorry, I can't talk right now," kirjutas Pärs vastuseks saadetud mobiilisõnumis.

