Kas Avo Keel pani Läti koondise treenerikarjäärile võiduka punkti? Vaata kõiki tiime, kes pääsesid EM-ile!

Kui Läti enda lootused EM-ile jõuda olid juba varem kustunud, siis nüüd kustutati ka juutide võimalused. Läi võitis põneva mängu 28:26, 24:26, 25:23, 25:23.

Kuna Keelel oli Läti koondisega löödud käed EM-valiktsükli lõpuni, siis see võidumäng võis olla tema viimane matš lõunanaabrite eesotsas. Formaalselt võttes jäi Lätil seatud eesmärk jõuda finaalturniirile täitmata. Samas peab Keelega nõustuma: loos oli väga ebasoodne, Eestiga ühte gruppi sattumine oli lätlastele kõike muud kui meeldiv. Väga tahaks loota, et endine Eesti koondise juhendaja saab tööd Läti koondisega jätkata, selle tsükli põhjal on keeruline mingeid järeldusi teha, ainuke veidi üllatav tulemus oli võõrsil Iisraelile allajäämine. Keel ise ei soovinud nädal tagasi võimalikku jätkamist kommenteerida.

Meeste valikturniiril pääsesid alagrupivõitjatena EM-ile Rumeenia, Eesti, Slovakkia, Portugal, Valgevene, Ukraina ja Kreeka. Viis paremat teise koha saanud meeskonda olid Hispaania, Montenegro, Soome, Austria ja Makedoonia. Esimesena jäi joone alla Rootsi, teisena Iisrael.

Eelmise EM-i põhjal olid juba varem 24 hulgas koha taganud Venemaa, Saksamaa, Serbia, Itaalia, Bulgaaria, Tšehhi, Poola ja Türgi. Lisaks korraldajad Prantsusmaa, Sloveenia, Belgia ja Holland.

Naistel oli kuus alagruppi ja edasi sai igast grupist kaks paremat:

A-grupp Belgia ja Sloveenia

B-grupp Horvaatia ja Šveits

C-grupp Kreeka ja Ukraina

D-grupp Prantsusmaa ja Portugal

E-grupp Eesti ja Soome

F-grupp Hispaania ja Rumeenia

Eelmisel EM-il garanteerisid koha Serbia, Holland, Aserbaidžaan, Itaalia, Venemaa, Valgevene, Saksamaa ja Bulgaaria. Lisaks korraldajad Türgi, Poola, Ungari ja Slovakkia.