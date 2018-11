Karm uudis: vollekoondise põhimängija läheb õlaoperatsioonile, hooaeg võib olla lõppenud

Aganitsa koduklubi Maaseiki Greenyard andis uudisest teada oma kodulehel, kirjutades, mainides, et Aganits üritas vigastust küll konservatiivsete meetoditega ravida, ent puhkus ja taastusravi polnud piisav - kolmapäeval läheb 25-aastane eestlane noa alla.

Belgia klubi teatel on Aganits tõenäoliselt kogu hooajaks audis ning võimalik, et sellega on lõppenud ka mehe koostöö klubiga, kellega ta kevade lõpus lepingu sõlmis. Klubi plaanib igatahes Aganitsa asemele "meditsiinilise jokkeri" klausliga uue mängija tuua, aga ei välista, et uuel hooajal jätkatakse koostööd ka Aganitsaga.

25-aastase ja 207-sentimeetrise temporündaja puudumisel kahaneb Meistrite liigas osalevate Eesti võrkpallurite nimistu viielt neljale: alles on veel Renee Teppan, Robert Täht, Timo Tammemaa ja Keith Pupart.