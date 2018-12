Karikafinaalis kohtuvad Saaremaa ja Pärnu. Või...?

Eilne matš Tartu Bigbanki ja Pärnu vahel oli üllatav. Ootamatu polnud see, et Pärnu võõrsil võitis. Laias laastus on meeskonnad üsna võrdsed, ühel päeval on üks parem, teisel teine. Küll aga poleks enne mängu uskunud, et pärast 23 : 25 kaotatud avageimi laguneb Bigbank nõnda, et saab järgmistes minilahingutes vaid kümme(!) ja 18 silma.

Märksõna oli Taavet Leppik, eelkõige pikalt angiini põdenud ja alles hiljuti täiskoormusega platsile naasnud võistleja serv: ta lõi kuus pallinguässa, 20 servist eksis vaid ühel.