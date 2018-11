Kahest kaks! Cretut ja Rikbergi lahutab MM-medalist veel vaid üks võit

Avavoorus kordmekordse maailmameistri Sada Cruzeiro (Brasiilia) üle mänginud Asseco Resovia andis Iraani meisterklubile geimides 21, 21 ja 11 punkti. Thibault Rossard tõi võitjatele 19 ja Damian Schulz 13 punkti, iraanlastest keegi kahekohalise summani ei jõudnud.

Kuigi mõlemas alagrupis on veel viimane voor pidamata, on poolfinalistid selgunud. A-grupis on kaks võitu Novõi Urengoi Fakelil (Venemaa) ja Civitanova Cucine Lubel (Itaalia), kahe kaotusega on turniiri alustanud Renee Teppani leivaisa Belchatowi PGE Skra (Poola) ja tiitlikaitsja Kaasani Zenit (Venemaa). Viimases voorus mängivad omavahel grupi võidu nimel Fakel ja Lube ning kolmanda ja neljanda koha selgitavad Belchatow ja Zenit.

Analoogiline seis on tekkinud ka B-grupis, Rzeszowi kõrval on vaid võite tunnistanud täna 3:1 Sada Cruzeirot edestanud Trentino (Itaalia). Homme kohtuvad Cretu hoolealused neljakordse maailmameistri Trentinoga, Sada Cruzeiro ja Ardakan mängivad alagrupi kolmanda koha peale.

Seega Cretu ja Rikberg on jõudnud MM-il nelja sekka, medalist lahutab neid veel vaid üks võit, kuid vastased on eeldatavalt senistest kõvemad.