Ka saalikoondislased Täht ja Kollo jõudsid rannavolle EEVZA etapil veerandfinaali

Veerandfinaalis kohtuvad Nõlvak - Tiisaar Venemaa duoga Jegor Kirillov - Victor Belov. Täht - Kollo lähevad kokku valgevenelaste Aliaksandr Dziadkou - Aliaksandr Kavalenkaga.

Ülejäänud veerandfinaalpaarid on: Daniil Kuvichka - Anton Kislytsyn (Venemaa) vs Vasili Andrianov - Anton Safonov (Venemaa) ja Anton Ivannikau - Pavel Piatrushka (Valgevene) vs Andrei Bolgov - Vladislav Ermilov (Venemaa).

Veerandfinaalist jäid napilt välja saalikoondislane Rauno Tamme - Kaspar Pomerants, kes kaotasid otsustava alagrupimängu Venemaa paarile Andrei Bolgov - Vladislav Ermilov 0:2 (14:21, 16:21). Märt Tammearu ja Timo Ander Lõhmus jäid veerandfinaali ukse taha samuti väga napilt, nende edasipääs jäi vaid 1 punkti kaugusele.

Nõlvak ja Tiisaar rääkisid pärast viimaseks jäänud kohtumist, et lähevad homsele võistluspäevale vastu kindla sooviga esikoht endale võtta. Nii hulludes tingimustes pole mehed varem mänginud. "Korra Moskovas pidime ka mängu 10 minutiks katkestama, aga päris rahet pole näkku saanud!" meenutas Nõlvak. Et hommikul ja päeval enne sadu valitses Pärnus meeletu kuumus, oli seetõttu end ka keeruline käima saada, tõdes Tiisaar. "Viimasel ajal pole nii varakult trenne teinud ja siin oli päris palav, keha sai korraks väikese šoki. Päris tublid vastased olid kah," sõnas Tiisaar avamängus vastu tulnud venelaste Vsevolod Bobrikovi - Vladislav Mikhalevi kohta. Selle mängu võitis Eesti paar 2:0 (21:13, 21:14).

Tunnustust jagus ka Tähele ja Kollole. "Nad on võimsad ja selle võimu pealt nad mängivad, Kollo on ju eluaeg randa ka mänginud ja ta on rannas ka väga hea. Hea on selliste tugevamate vastaste vastu mängida ka kodustes tingimustes, see viib meid edasi," ütles Nõlvak. Tiisaar lisas, et kohtumine saalimeeskonna nurgaründajate vastu kulges nii nagu ta eeldas. "Mingit üllatust ei olnud, tegime nendega korra trenni ka."

"Eesmärk on see turniir võita homme võtame üks vastane korraga ning üritame neid kõiki võita," lõpetas Nõlvak.