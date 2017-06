Jüri Ratas: positiivne suhtumine oli olemas, meie tahtsime võrkpallureid toetada...

Täna saabus info, et kuna vabariigi valitsus pole võrkpalliliidu rahataotlusele positiivset vastust andnud, ei saa Eesti kandideerida võrkpalli MM-valiksarja lisaturniiri korraldamise õigusele.

Võrkpallikoondisel on hea võimalus teha ajalugu ja pääseda esimese suure olümpiaala võistkonnana MM-valikturniirile. Kindlasti annaksid koduseinad palju abi. Paraku ei leidnud alaliit vahendeid, et 120 000 – 130 000 eurot maksma mineva võistluse organiseerimiseks. Valitsuselt paluti lisatuge 70 000 eurot, kuid kuna täna hommikuks ei olnud positiivset tagasisidet tulnud, tuli loobuda.

Seega toimub lisavalikturniiri Belgias. Lisaks võõrustajatele ja Eestile asuvad viimase MM-pileti eest võitlema Slovakkia, Hispaania, Valgevene ja Saksamaa.

Miks ikkagi Eesti riik ei soostunud võrkpallureid aitama? Võtsime kõne peaminister Jüri Ratasele.

Tere, siin Eesti Päevalehe sporditoimetuse reporter Märt Roosna. Kas on aega vastata paarile küsimusele?

„Mis teemal?“

Võrkpallikoondise rahastamise.

„Ma olen koosolekul.“

Millal ma helistada siis võiksin?

„Terve päev on koosolekud.“

Aga miks valitsus võrkpallikoondise abipalvet ei rahuldanud?

„Meie tahtsime toetada...“

Kes siis ei tahtnud?

„Ma ei tea.“

Mis mõttes?

„Positiivne suhtumine oli olemas…“

Miks siis võrkpalliliit täna hommikuks positiivset tagasisidet ei saanud?

„Kõige õigem inimene nendele küsimustele vastamiseks on kultuuriminister Indrek Saar.“

Eesti Päevaleht üritas ühendust saada Saarega. Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus palus saata küsimused kirjalikult. Ootame vastuseid ja lisame need esimesel võimalusel.

Asjaga seotud isikud on etteheiteid teinud ka võrkpalliliidule. Esiteks süüdistatakse alaliitu selles, et avaldus esitati alles neljapäeva õhtul, ehkki koondise edasipääs valiksarja kolmandasse ringi selgus juba kolm nädalat tagasi. Lisaks väideti, et avaldusele ei olnud märgitud, et vaja oleks kiiret otsust.

„Avalduses on kirjas, et taotlus tuleb esitada 12. juuniks. Meil on juhatuses neli poliitikut, kes suhtlesid sel teemal ja andsid edasi info, et sellega on väga kiire,“ tõrjus võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe teise väite. „Esitasime taotluse alles neljapäeval, kuna lootsime viimase hetkeni saada vajalikku raha sponsorite abiga kokku. Meil oli positiivne tagasiside olemas ja olime eilse õhtuni veendunud, et aidataksegi. Saan aru, et lõplik otsus võtabki aega, aga oleks vaja olnud kinnitust positiivsele suhtumisele ja me saanuks avalduse sisse anda. Me ei oodanudki lõplikku otsust, vaid põhimõttelist hoiakut.“

Eesti Päevalehe andmetel blokeeris positiivse otsuse IRL.