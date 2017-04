Juhkami tegi sammu karjääriredelil edasi

Võrkpallur Martti Juhkami pallib uuel hooajal Prantsusmaa meistriliigas Tourcoing VB meeskonnas.

Varem on 28-aastane nurgaründaja mänginud Austria ja Saksamaa meistriliigas ja Prantsusmaa esiliigas, seega on tegemist selgelt suure sammuga edasi. Hiljuti aitas Juhkami Innsbrucki Hypo Tiroli Austria tšempioniks, kuid nii tema kui ka meeskonnakaaslane Renee Teppan tunnetasid, et sealses liigas nappis häid mänge.

„Pro A liiga tase on ikkagi aste kõrgem. Iganädalased hea tasemega mängud on need, millest olen puudust tundnud. Nüüd saan võimaluse end tõestada,” rõõmustas Juhkami, kes tunamullu esindas Rennes’i ja sai Prantsusmaa esiliigas hõbeda.

Huvi ka Aganitsa ja Tammemaa vastu

Prantsusmaa meistriliigat ehk ProA-d peetakse Venemaa, Itaalia, Poola ja Türgi sarjade järel Euroopa viiendaks ning nõrku vastaseid seal ei ole. Tourcoing võitis tänavu Prantsusmaa esiliiga ja tõusis kõrgesse mängu. „15–20 aastat tagasi oldi tõeline Prantsusmaa tipp, aga viimased aastad on olnud raskemad,” kirjeldas Juhkami. „Nüüd on uue treeneri Igor Juricici all saadud uus hingamine ja eeloleval hooajal on kindel eesmärk play-off’i jõuda. Eelarveks planeeritakse 1,4 miljonit eurot, millega annab komplekteerida konkurentsivõimelise meeskonna.”

Kuuldavasti on huvi tuntud ka eestlastest temporündajate Andri Aganitsa ja Timo Tammemaa värbamise vastu. Kui mõlemad mainitud mehed Prantsusmaal jätkavad ja esiliigast üleminekumängudele pääsenud Kert Toobali koduklubi Rennes’i Volley võidab tänavu meistriliigas eelviimaseks jäänud Cannes’i, siis pallib algaval hooajal ProA-s vähemalt viis eestlast. Juba varem pikendas Ardo Kreek lepingut Pariisi Volleyga.

Tänavuse Prantsusmaa meistri selgitavad põhiturniiri võitja Chaumont VB ja Tammemaa leivaisa Toulouse’i Spacer’s.