Juhkami ja Teppani koduklubi alustas finaalseeriat võidukalt

Austria meistrivõistluste põhiturniiri ja poolfinaalseeria kaotuseta läbinud Martti Juhkami ja Renee Teppani koduklubi Innsbrucki Hypo Tiroli neljanda järjestikuse tiitli püüdmine jätkub plaanipäraselt, kui finaalseeria avamängus oldi üle suurimast konkurendist Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dobist. Tiroli aitasid võiduni Juhkami 15 ja Teppani 2 punkti.

Tiitlikaitsja Tirol ja Aich/Dob pidasid Bleiburgis kaks tasavägist geimi, millest üks lõppes koduvõistkonna ja teine külaliste paremusega. Ülejäänud kahes geimis oli Tiroli ülekaal selge, kui võõrsil saavutatud 3:1 (22, -21, 17, 17) võiduga asuti finaalseeriat juhtima, kirjutab volley.ee.

Kogu mängu kaasa teinud ja rünnakul 45-protsendilist efektiivsust näidanud Eesti koondislane Juhkami realiseeris 31-st tõstest 14 ja lisas võitu ka ühe blokipunkti, jäädes nelja silmaga plussi. Juhkami viieteistkümnest punktist võitjate ridades keegi enamat ei suutnud. Algkoosseisus alustanud, kuid vaid avageimis mänginud Teppan lõi seitsmest tõstest punktiks kaks (29%).

Juhkami sõnul Tirolil eile probleeme ei tekkinud: "Pidasime favoriidikoormale vastu ja saime kokkuvõttes üsna kindla võidu. Võõrsil toimunud mängus oli teada, et lihtne ei ole, aga suutsime pead külmana hoida."

Enda esitusest rääkides jäi Eesti koondislane rahule pallingu vastuvõtuga: "Rünnakul tegin liiga palju vigu, seega täielikult rahul olla ei saa. Vastuvõtul olin aga üsna kindel, mis tähendab, et kui üks element ei toimi, siis saab meeskonnale kasulik olla teisiti. Kõige olulisem on meeskonna edu, mille sean alati esikohale individuaalsest esitusest. Järgmine mäng on juba kodusaalis ja siis loodame asja veelgi kindlamalt enda kasuks kallutada."

Nelja võiduni peetava finaalseeria korduskohtumine on kavas 11. aprillil Innsbruckis.