Järvamaa Võrkpalliklubi oli eduseisu maha mängimas, kuid alistas lõpuks TTÜ

Võrkpalli Balti liigas teenis laupäevases Eesti klubide duellis võidu Järvamaa Võrkpalliklubi, kes alistas koduväljakul 3:2 TTÜ.

Järvamaa võitis esimese geimi 25:17 ning seejärel ka teise 25:19. Edasi leidis parema hoo aga TTÜ ning kolmas geim võideti 25:23 ja neljas 25:21.

Võitja otsustas seega viies geim, mille võitis koduväljakul mänginud Järvamaa 15:12.

Järvamaa jaoks oli see hooaja teine võit kuue kaotuse kõrval ning see tõstis nad tabelis 11. kohale. TTÜ on saanud kirja ühe võidu ja seitse kaotust. Tabelis on TTÜ viimasel ehk 14. positsioonil.