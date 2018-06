Järvamaa võrkpalliklubi lahkub meistriliigast

2014. aastal Eesti võrkpalliareenile ilmunud Järvamaa meeskond on pärast nelja tegutsemisaastat sunnitud oma kodinad kokku pakkima.

Kesk-Eesti meeskond on viimasel kahel hooajal elanud üle oma võimete, mistõttu ei ole võimalik sügisel meistriliigas enam võistkonda välja panna. Küll ripub õhus variant, et klubi jätkab mingil moel tegutsemist madalamal tasemel, kirjutab Õhtuleht.

"Praegu on õige hetk pidurit tõmmata, et vaadata võlgnevustele otsa ja kõik kohustused ära täita," sõnas meeskonna mänedžer Veiko Tihemets. "Mingid mured ja kohustused on selle nelja aastaga tekkinud, ning selleks, et siit edasi minna, tuleb vanad asjad korda saada.

