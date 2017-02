Võrkpalli Credit24 meistriliiga tänases mängus pakkusid haarava lahingu Järvamaa ja Rakvere võrkpalliklubid. Paide spordihoones lahti rullunud matš lõppes koduvõistkonna magusa 3:2 (22:25, 34:32, 23:25, 25:10, 15:10) võiduga.

Spordisaali kogunenud vollefännid said kohtumise vältel nautida vägevat tule- ja tossušõud, lisaks rõõmustasid neid geimide vahel kohalikud rahvatantsijad.

Teine geim oli Rakvere 24:22 ees, ent Kaupo Kivisilla serviviga ja Romet Priimägi rünnakueksimus aitasid Järvamaa viigini. Seejärel vahetati kordamööda geimpalle, kuni lõpuks tõid Virko Vantsi kaks järjestikust edukat pipe-kombinatsiooni kodumeeskonnale 34:32 võidu. Tasavägine kolmas geim lõppes Järvamaa enda tehnilise praagiga, neljanda alguses sai Virko Vantsi kohtunikuga vaidlemise eest punase kaardi, kus arutluse all oli, kas pall lendas auti blokipuutest või ilma selleta. Ometi tundus punane kaart just paremini Järvamaa võistkonnale sobivat, sest edaspidi oli neljas geim nende täielik jõudemonstratsioon, mis kandus edukalt edasi ka viiendasse. Rakvere võistkonna sidemängija ja ründajate koostöö kippus aina enam logisema ja võõrustajad spurtisid ette 5:1, 8:3, 12:6 ja lõpuks pani matšile kuldse punkti vanameister Ilmar Mõttus. "Mängime hästi, kui emotsioon on kõrge ja võistkond tegutseb ühtlaselt hästi," kiitis mängijaid Järvamaa abitreener Villi Vantsi matšijärgselt.

Mõttusel ka kohtumise parimana 23 punkti ja efektiivsusnäitaja +14. Virko Vantsi lisas 17, Helar Jalg 15 ja Martin Ruul kümme punkti. Rakverele tõi Siim Põlluäär 20 punkti, ent koguni üheksal korral suutis Järvamaa diagonaalründaja blokiga kinni võtta. Palluri efektiivsusnäitaja oli seega vaid +2. Kõvasti efektiivsemalt tegutses Tanel Uusküla (+15), kes tõi 18 punkti.

Kohtumise lõikes kogus Järvamaa blokiga 13 punkti, Rakvere kaheksa vastu. Rünnakul olid võõrustajad paremad 51,7 vs. 45,5, kirjutab volley.ee.

Hoolimata võidust Järvamaa siiski järgmisel nädalal sarjas enam play-off koha nimel ei heitle. Enne kaht viimast vooru hoiavad nad tabelis 24 punktiga 11. positsiooni. Rakverel läks aga raskemaks teenida veerandfinaalduellis Vilniuse Flamingoga koduväljakueelist. Leedukad olid täna 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:22) üle Jēkabpils Lušist ja neil on enne viimast mängu tabelis 51 punkti. Rakverel on pidamata kaks matši ja saldoks 45 silma. Seega peab Flamingo riigisiseses duellis järgmisel laupäeval kaotama Šiauliai Elgale 0:3 või 1:3 ja Lääne-Virumaa meeskond sama seisuga võõrsil üle olema nii Ozolnieki Poliursist kui Riia RTU/Robežsardzest, kes omakorda mõlemad võitlevad esikaheksa koha nimel.

Lõppeva nädalavahetusega asus neile võimsalt kuklasse hingama mullune ühisliiga hõbemedalist Jelgava Biolars, kes oli võõrsil mõlemast üle 3:1. Tabelis on nad nüüd üheksandad, ent Ozolnieki on vaid punkti kaugusel.

