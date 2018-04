Järvamaa kontrastid: võlad, armastus võrkpalli vastu ja kaotatud kohtuasi. Kuidas edasi?

2014. aastal Balti liigaga ühinenud Järvamaa meeskond tekitab võrkpallirahvas vastakaid tundeid. Muidugi on väga vahva, et 8000 elanikuga Paides suudatakse tänu eestvedajate entusiasmile kaasa lüüa sellisel tasemel ja kodumängude korraldus annab paljudele teistele võistkondadele silmad ette. Aga need rahaasjad... Siinkohal öeldakse kui ühest suust: nii see jätkuda ei saa!

Kuuldused Järvamaa võlgadest on kuluaarides levinud aastaid. Rahamuret olla teisteski võrguklubides, aga mitte nii kroonilist. Sel hooajal on toimunud muidki kummalisi sündmusi. Hooaja keskel külmutati teadmata ajaks leping peatreeneri Laimons Raudsepaga. Sisulisi selgitusi ei jagatud. Meeskonna ameeriklasest liider Michael Michelau läks koju jõulupuhkusele ega saanudki viisaprobleemide tõttu tagasi tulla. Mis Järvamaal ikkagi toimub ja kas sellel võistkonnal on tulevikku?

Eesti Päevaleht vestles sel teemal rohkem kui kümne inimesega. Paljud mängijad ja muud võrkpalliinimesed ei taha tõsisest kitsaskohast avalikult oma näo ja nimega rääkida. Aga mure Järvamaa pärast on kõigil. Võistkonna eestvedajat Veiko Tihemetsa iseloomustatakse üksmeelselt kui suure südamega võrkpallisõpra, kes paraku on rahaasjades väga ebakorrektne. Võlad, katteta lubadused ja ebarealistlikud palgapakkumised olevat peamised märksõnad. „Põhjust Järvamaast kirjutada on kindlasti, sest asi on seal meeskonnaa mäda,” möönis üks mängija. „Võin kinnitada, et seal on jamad,” ei salanud teine. Kolmas inimene lisas, et Kesk-Eesti meeskonna tembutamine on kõigi Eesti klubide mainet ka välismaalaste silmis alla kiskunud.