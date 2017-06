Jama lugu: ka kolm järjestikust võitu ei pruugi võrkpallikoondist Maailmaliiga finaalturniirile viia

Maailmaliiga kolmandas divisjonis pääseb finaalturniirile alagrupiturniiride kolm paremat, neile lisandub korraldaja Mehhiko. Taiwani 3:2 võitnud, Tuneesiale 1:3 kaotanud ja Montenegrot 3:0 seljatanud Eesti hoiab tosina tiimi hulgas kuuendat kohta.

Kõik võistkonnad kolmandas divisjonis omavahel läbi ei mängi, iga tiim osaleb kahel nelja liikmega alagrupiturniiril. Seega maksimaalselt on võimalik koguda kuus võitu. Võistkondi järjestades arvestatakse esmalt võitude arvu, alles seejärel teenitud punkte.

Kolme vooru järel jätkavad täiseduga Hispaania ja Saksamaa. Kahes esimeses voorus võite tunnistanud Montenegro sai Eesti käest esimese kaotuse.

Alanud nädala koduturniiril on Eesti vastasteks Katar (kus mängib tavapäraselt „kodustatud“ välismaalasi, näiteks Brasiiliast), Venezuela ja Kreeka. Kõik on praegu tabeli lõpus. Aga isegi kui Eesti saab kolm võitu, pole edasipääs kindel. Hispaania, Saksamaa, Austria ja Mehhiko on kõik ühes grupis. Jääks teatud teoreetiline variant, et Eesti viie võiduga finaalturniirile ei saaks. Selleks peaks Tuneesia oma koduturniiril võitma kõik kolm mängu (ja koguma Eestist rohkem tabelipunkte) ning ühes grupis olevad Hispaania ja Saksamaa peaksid mõlemad tuule alla tegema Mehhikole ja Austriale (ja omavahelise mängu kaotaja peaks koguma Eestist rohkem tabelipunkte).

Seega loodame, et meid abistavad Mehhiko ja Austria koondised ning et Tuneesialt rööviksid punkte Montenegro, Taiwan ja Kasahstan.

Maailmaliiga 3. divisjoni mängud:

Bijelo Polje turniir

Eesti – Taiwan 3:2

Montenegro – Tuneesia 3:2

Eesti – Tuneesia 1:3

Montenegro – Taiwan 3:1

Tuneesia - Taiwan 3:1

Montenegro - Eesti 0:3

Barcelona turniir

Katar – Kreeka 3:0

Hispaania – Mehhiko 3:0

Mehhiko – Kreeka 3:1

Hispaania – Katar 3:1

Katar - Mehhiko 0:3

Hispaania - Kreeka 3:1

Frankfurti turniir

Austria – Venezuela 3:0 (Venezuela ei jõudnud õigeks ajaks kohale, neile määrati tehniline kaotus)

Saksamaa – Kasahstan 3:0

Venezuela – Kasahstan 3:1

Saksamaa – Austria 3:1

Austria - Kasahstan 3:1

Saksamaa - Venezuela 3:1

Järgmisel nädalal mängitakse Tallinnas (Eesti, Katar, Kreeka ja Venezuela), Tuneesias (Tuneesia, Taiwan, Kasahstan, Montenegro) ja Austrias (Austria, Saksamaa, Mehhiko, Hispaania).

Maailmaliiga 3. divisjoni pingerida:

1. Saksamaa 3 võitu (9 punkti)

2. Hispaania 3 (9)

3. Tuneesia 2 (7)

4. Austria 2 (6)

5. Mehhiko 2 (6)

6. Eesti 2 (5)

7. Montenegro 2 (5)

8. Katar 1 (3)

9. Venezuela 1 (3)

10. Taiwan 0 (1)

11. Kreeka 0 (0)

12. Kasahstan 0 (0)

Esmalt loetakse võite, siis punkte, siis võidetud-kaotatud geimide suhet, siis võidetud-kaotatud mängupunktide suhet ning alles siis arvestatakse omavahelisi mänge.