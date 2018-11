Itaallastele alla vandunud Pärnu võrkpalliklubile maksis võtmehetkel kätte keelebarjäär

Avageim kaotati 28:30, järgmistes saadi 18 ja 21 punkti. Mängu võtmehetk oli esimeses geimis eduseisul 25 : 24, kui Pärnul oli võimalus rünnata ja geimile punkt panna, kuid tekkis segadus – brasiillasest diagonaalründaja Chizoba Eduardo Atu Neves ja ukrainlasest nurgamees Ilja Kovaljov läksid koos ründama! Mõistagi segasid mehed üksteist õhus ja rünnak nurjus. Kui avageimis evis Pärnu nelja geimpalli, siis teistes pani Itaalia kõrgliiga meeskond jõuvahekorrad selgelt paika.

„Eks saalis oli kõva lärm, kaks välismaalast koos, neil on väike keelebarjäär, muud seal polnudki,” kommenteeris Taavet Leppik mainitud episoodi. „Jah, see oli „kõige parem” kooslus,” lisas Tamar Nassar. „Ukrainlane inglise keelt ei räägi, brasiillane veidi pursib. Eks see kommunikatsiooniprobleem oli.”

Pärnu loots Avo Keel võttis selles olukorras osa süüst ka enda peale. „Meil ei olnud sel hetkel sidemängijat platsil ja ma jätsin ütlemata, kellele sööta tuleb,” selgitas ta. Laias laastus oli Keel rahulolematu hoopis sellega, et mängijad ei kasutanud selles kohtumises neile antud õigust riskida ja tegid kohati sooritusi liiga kindla peale. "Lapsevanemad andsid täna lastele loa teha õues kõike, mida hing ihkab. Ütlesin: "Olge emotsionaalsed, vabad ja julged! Elage platsil!" Aga ma nägin seda vaid ajutiselt. Itaallased sõitsid siia ja ikka läksid meil käed ripakile. Tahtnuks näha, et eriti servil, aga ka muidu, minduks lööma. Nii et pall tõesti lendab. Kasvõi võrku või kaugele auti. Kahjuks oli sellist sädet ja tahtmist vähe," rääkis Keel.