Itaalia tippklubist peatselt lahkuv Teppan: Trentino maagia aitab mind kõvasti

Play-off’i avaringis läheb Renee Teppani tööandja Trentino Diatec (Itaalia) vastamisi prantslaste Chaumont’iga, Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko (Belgia) võtavad mõõtu Novosibirski Lokomotivilt (Venemaa). Eesti Päevaleht usutles tänaste tähtsate mängude eel mõlemat Meistrite liigas osalevat eestlast.

Renee Teppan avaldas, et järgmisel hooajal ta Trentinos ei jätka. See on tema enda otsus.