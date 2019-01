Istevõrkpallur Madis Põri: oluline oli edasi minna, vaeva näha, ja mitte laisaks muutuda

Tahtejõu abil harjub kõigega

Mees meenutab, et kõige kauem võttis aega proteesidega harjumine. Esialgu oli probleeme proteeside hülsside sobivusega: need kahjustasid nahka. Nüüd paneb Madis varahommikul proteesid alla ja suudab nendega käia kasvõi järgmise päevani. „Olen väga aktiivne ja käin olenevalt päevast keskmiselt 10 000 – 30 000 sammu. Päris paljud inimesed ei suuda nii palju samme teha kui mina,“ muigab ta.

Õnnetus ja selle tagajärjed mõjusid siiski emotsionaalselt raskelt ja esimesed haiglas veedetud päevad lõid rivist välja. Sellest sai Madis tugeva inimesena aga kiiresti üle, kuna haiglas oli teisigi, kes talle toeks olid, ja ka sõbrad käisid külas. „Oluline oli edasi minna, vaeva näha, ja mitte laisaks muutuda. Positiivset meelt ja tahtmist pidi palju olema. Paljud arvavad, et paned proteesid alla ja kõnnid kohe ideaalselt, aga see ei ole nii. See on pikaajaline protsess ja igaühe jaoks individuaalne,“ lausub ta.

Tagasi Eestisse tulles keskendus Madis jõusaalitreeningutele ning tegeles kuulitõuke ja kettaheitega. Aasta tagasi avastas ta enda jaoks täiesti uue alana istevõrkpalli. Ta kuulub meeskonda, mis treenib kord nädalas, ja osales hiljuti vigastatud sõdurite ülemaailmsel võistlusel Invictus Games, mis toimus Austraalias.

