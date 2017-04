Intrigeeriv info: Eesti võrkpallikoondise peatreenerist huvitub Euroopa tippklubi. Kas ka Tähest ja Pupartist?

Eesti võrkpallikoondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu lahkus omanike sisetüli tõttu Poola meistriliigas kuuendaks tulnud Lubini Cuprumist. Poola meedia teatel on tema teenetest huvitatud tänavu hõbedale tulnud PGE Skra Bełchatów.

Cretu tegi Lubinis väga head tööd, tüürides teistest märksa kõhnema tengelpungaga Cuprumi Poola liigas kahel korral viiendale ja viimasel hooajal kuuendale kohale. Nüüd on sealses meeskonnas toimumas aga suured muudatused, ilmselt ei jätka Lubinis ka mängijad Robert Täht ja Keith Pupart ning Eesti koondise statistik Alar Rikberg.

Rikberg selgitas mõned päevad varem olukorda Delfile nõnda: „Kaks meest on klubi vedanud koos kümme aastat, kuid nüüd pöörasid nad tülli. Klubi president, kes on üks omanikest, kaotas võimuvõitluse ja nüüd hakkab asju otsustama teine osapool. Oli selge, et tema juhtimisel Cretu jätkata ei soovi.“

Poola portaali Sportowefakty andmetel on Cretust huvitatud Bełchatówi PGE Skra, mille senine loots Philippe Blain astus tagasi. Juba on sisuliselt selge, et kaheksakordse Poola meistriga liitub siiani Cuprumis pallinud rahvusmeeskonna sidemängija Grzegorz Łomacz. Kui Cretust saaks tõesti Bełchatówi uus treener, oleks üsna tõenäoline, et ta tahaks sinna tuua veel seniseid hoolealuseid. Võrkpalli asjatundjad usuvad, et Robert Tähe kaasamine oleks üsna loogiline, samas Keith Puparti liitumine mõnevõrra üllatavam. On ju Täht noorem ja perspektiivikam ning teatud mõttes Cretu (igati õnnestunud) arendusprojekt, millele ta on palju panustanud. Pigem ennustatakse Tähele sel juhul siiski mitte põhikoosseisu kohta, vaid kolmanda nurgaründaja rolli.

Esialgu pole aga kindel ka Cretu enda üleminek. Kuuldavasti on teine kandidaat samale kohale argentiinlasest tipptreener Daniel Jorge Castellani, kes on varem viinud Poola koondise Euroopa meistriks ja PGE Skra Poola meistriks. Sel hooajal Noliko Maaseiki juhendanud Castellanit seostati ka Itaalia tippmeeskonna Civitanova Cucine Lubega, kuid värske info kohaselt on sellele positsioonile värvatud hoopis Tours VB pealik Giampaolo Medei. Seega pole Cretu sugugi ainuke treener, kes on Bełchatówi vaateväljas.

PGE Skra on kahtlemata Euroopa tippklubi. Tänavu lõpetati Poola meistrivõistlused hõbedaga ja Meistrite liigas jäädi play-off’is kahe mängu kokkuvõttes alla sellele samale väga tugevale Civitanovale 1:3 ja 3:2. Klubide MMil on Bełchatów võitnud kaks hõbedat ja ühe pronksi.

Poola tippklubi kõrval pakutakse Cretu võimalikuks uueks tööandjaks ka tänavu üllatuslikult Meistrite liigas poolfinaali jõudnud Berliini Recycling Volleysit. Tegu on samuti väga tugeva meeskonnaga, samas Saksamaa liiga on Poolaga võrreldes oluliselt ebaühtlasem.

Lõppenud hooajal Innsbrucki Hypo Tiroli Austria meistriks aidanud Martti Juhkami on leidnud endale uue ja tugevama koduklubi. Ta ei saa selle nime avalikustada enne laupäeva. Eesti Päevalehe sporditoimetuse andmetel on tegu tasemel liigaga, mis kuulub Euroopa viie tugevama sekka.