INTERVJUU | Urmast Tali oma veast, Tartu Bigbanki raputuse järellainest ja euromängust

See on selline... On ja ei ole. Siis oleks pidanud natuke üldse teistmoodi seda planeerima. Aga ei, ma arvan, et sportlikku viha tekkis palju rohkem. Kokkuvõttes tulemusele mõeldes ei olnud see paha. Eks kodus on halb kaotada, aga ma olen valmis selle kaotuse enda kontosse kirjutama ja vastutan selle eest, mis seal juhtus. Ei eitagi – kui siin peaks nüüd halvasti minema, siis on veel rohkem põhjust mulle otsa vaadata.

Saan aru, et kaotusest rohkem häirib sind, et põhikoosseis ei leidnud Selveri vastu õiget mängu?

Mitte, et ei leidnud, aga et ei leidnud nii kiiresti. Leidsid, aga ei suutnud nii kiiresti seda taktikeppi liigutada, et oleksime suutnud seda mängu kontrollida. Me ei suutnud kontrollida ja veel lõpuks kaotasime, see oli see, mille pärast oleks võinud 1 + 1 geimidega kauba teha, aga hea küll, see on selline tagantjärele tarkus, mis ei maksa midagi.

Eelmisel hooajal sai Saaremaa Credit24 Balti liigas 26 mängust vaid kaks kaotust. Tänavu on viie võidu kõrval juba kolm kaotust. Kas selles saab järeldada, et Saaremaa on tänavu nõrgem või on lihtsalt liiga muutunud?

No me ikka raputasime eelmisel aastal seda võrkpallimaastikku nii palju, et medalile tulekuks pole lihtsalt enam Ameerika üliõpilastega võimalik konkurentsis olla. See on ilmselge sõnum.

Ehk et teised klubid on end rohkem kokku võtnud?

Päris kindlasti, seal pole küsimustki. Kõik tahavad turu peal olla, sellel asjal on lihtsalt oma hind. Milliseid valikuid keegi kunagi tegi ja milliste valikutega keegi oli nõus mängima, see on iseküsimus. Aga hetkel on nii, et ülemises tipus on praegu selgelt tihedam, kui oli eelmisel aastal. Kas see tase on kõrgem või madalam, seda ma ei oska hetkel öelda, sest praegu on veel suhteliselt palju minna. Väga suur küsimus nii mõnelegi võistkonnale on, kuidas keegi hooaja vastu peab. Kui üks-kaks mängijat peaksid mingil põhjusel mingist mängust eemale jääma, on tase jälle ühel võistkonnal natuke madalam, kui paberil olla võiks. Oleks hea, kui sportlik lõpptulemus mängitaks täiskoosseisudega välja, siis oleks pilt selgem.

Kas Balti liiga põhiturniiri võit võib hakata juba tasapisi käest libisema? Kui Tartu järgmises mängus ei komista, on vahe juba kuus punkti.

Me ei seadnudki endale eesmärgiks, et peaksime kindlasti põhiturniiri võitma. Kontrollmängude järel oli selge, et meil on tarvis kogu aeg väga hästi mängida, et pikemate võistkondade vastu oma välja mängida ja kui me peaksime kuskilt grammi võrra järgi andma, oleme väga raskes seisus. Ja ongi tõestanud need Tartu ja Pärnu mängud, mille oleme ilmselgelt kaotanud – Selveri mängu ma sinna ei reastaks. Teistpidi jälle suutsime lätlaste RTU selgelt kodus üle mängida.

Finaalturniiri korraldamine ja võimalus kodus mängida on lisaboonused, aga keegi ei saa kümme kuud järjest olla supervomis. Selle võrra me ei lõiganud näppu, vaid lihtsalt andsime järele oma ettevalmistusega, mis pidasid silmas eurosarjamänge. Kui siin hästi peaks minema, siis tegime õigesti, kui ei lähe, siis tegin valesti.

Kes või mis on sinu jaoks koduliigas kõige suurem üllatus?

Läti poolelt on üllatus, et sealne vaekauss hakkab RTU poole kalduma. Eelturniiride põhjal ootasin, et Jekabpils on tugevam. Eesti võistkondade üllatuseks... Pigem on üllatus see, et Tartu üle aastate komplekteerimisega nii palju vaeva nägi. Ju siis oli see mullune raputus kõva. Tartu ja ka Pärnu poolelt on mõlemal kõvad välismaalased: pigem on valikud õnnestunud kui ebaõnnestunud. Meie poolelt pigem see, et läksime saarlaste, eestlaste ja siis välismaalaste teed. Kuskilt me kaotasime, kuskilt jäime samaks. Mis osas oleme tugevamad, seda ma ei oska isegi öelda praegu, eks me veel otsime iseennast. Ühtpidi oli üllatus kogu liigale, et see algus oli jutumärkides väga bravuurikas – kõik said laksud kätte kohe. Lätlaste kohta olen ennegi öelnud, et sügisel on nad head ja kevadeks neid enam ei ole. Vaatama, kuidas sel hooajal läheb.

***

Saaremaa võitis nädal tagasi Gentoftet kodusaalis 3:0 (32, 20, 15) ja vajab edasipääsuks kahte geimi. 0:3 või 1:3 kaotuse korral peetakse 15 punktini mängitav kuldne geim. Kohtumine algab täna Eesti aja järgi kell 20.00, Delfi on sündmuspaigas kohal ja toob kõik olulise huvilisteni.