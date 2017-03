Rakvere Võrkpalliklubi peatreeneri Urmas Tali jaoks saab eelolev nädalavahetus olema kahtlemata eriline, sest Balti liigas finaalturniir, kuhu ta oma meeskonna tüüris, toimub Võrus, kogenud juhendaja kodulinnas.

Rakvere jõudis Balti liigas nelja parema sekka alles teist korda klubi ajaloos, alistades eelmisel nädalal peetud veerandfinaalseerias kindlalt Leedu parima klubi Vilniuse Flamingo Volley, kes oli põhiturniiri lõpetanud virumaalastest koha võrra kõrgemal, neljandana.

Võrreldes eelmise hooajaga, kui hiljuti 47. sünnipäeva tähistanud Tali viis rakverelased esmakordselt samal turniiril nelja parema sekka, on nende staatus kohalikul võrkpallimaastikul muutunud tunnetavalt. Meeskond tegi mullu kolmes sarjas poolfinaali jõudmisega endale justkui karuteene, sest ootused ja lootused, mis neil tänavu lasuvad, on nüüd hoopis teisel tasemel kui mullu. Enam ei laulda Rakverele oodi, vaid võetakse nelja parema hulka jõudmist kui normaalsust. Ja kõigi - seejuures ka mängijate endi - suuremad ootused ei ole teinud Tali sõnul meeskonna juhendamist just kergemaks.

Urmas, kas kaks 3:0 võitu Vilniuse üle näitasid, et meeskond on jõudnud tähtsamate mängude eel täpselt sellisesse konditsiooni, nagu ootasid?

Kui päris ausalt öelda, siis ei näidanud need tulemused veel kindlasti seda, et oleme parimas vormis. Ütleksin nii, et me suutsime Vilniuse mängu ja nende tehtud muudatustega kiiresti kohaneda. Tegime lihtsalt ära selle, mis tegema pidime.

Erinevalt sisuliselt kõigist teistest Eesti klubidest suutis Rakvere oma eelmise hooaja tuumiku säilitada. Kas see on ka põhjus, miks te mullusest parema tulemuse põhiturniiri tegite?

Tõepoolest, uusi nägusid oli vähe ja seetõttu kulus kokkumängu sobitamisele vähem aega kui mullu. Samas muutus olukord meie jaoks ka keerulisemaks, sest sidemängija Artis Caics oli erinevalt eelmisest aastast kogu suve Läti koondise juures ja liitus meeskonnaga alles vahetult enne hooaja algust.

Me pole enam n-ö on ja off meeskond, kes vahel üllatab ja vahel mitte. Ka mängijad ootavad endilt ja meeskonnalt palju rohkem kui mullu. Pingete peale panemine ei mõju aga alati mängule hästi.

Rakvere ridadest tuleb tänavuse hooaja suurim punktikütt Siim Põlluäär. Kas tema tervena püsimine on andnud samuti meeskonnale hoogu ja enesekindlust juurde?

Siim on kandnud meeskonda väga hästi, kuid kohati jääb talle liigagi suur roll. Me ei tea, mis juhtuks, kui teda väljakul poleks. Samas ei saa ka väita, et üksnes tänu temale oleme hästi mänginud, sest eelmise hooaja lõpus tegutses diagonaalründaja positsioonil kenasti ka Andris Õunpuu.

Mullu kerkis Rakveres esile noor nurgaründaja Kevin Saar, kelle rünnakute vastu olid jõuetud kohati isegi meie tugevamad klubid. Tänavu pole Saar aga millegipärast sama särav olnud.

Jah, eks ta ise ole ka õnnetu, et hooaeg pole läinud nii, nagu tahaks. Ootused ja lootused olid tal endal ja eks teistelgi kõrgemal. Ilmselt talle lihtsalt ei sobi minu mängustiil.

Poolfinaalis lähete vastamisi Tartuga, kes kaotas otsustavas veerandfinaalis oma liidri Bradley Gunteri. Muudab see sinu jaoks mänguks valmistumise kergemaks?

See ei tee midagi meie jaoks kergemaks. Meie mäng sõltub rohkem iseendast: peame maksimumi välja võtma, et sellise tasemega meeskonnaga punkt-punkti mängus püsida. Niisama ei anna meile keegi niikuinii midagi. Tartlased ehitavad oma mängu nüüd teistmoodi üles. Panevad näiteks (Mart) Naaberi diagonaalründaja positsioonile!

On ta sel positsioonil mänginud?

(Naerab.) Ei ole, aga mis vahet sel on, kust ta oma pikkuse juures lööb! Tegelikult ma arvan, et selles paaris pole ühtegi meest, kes üksi mängu ära võiks teha.

Kui 212-sentimeetrise Naaberi juurde juba jõudsime, siis millise mulje ta sulle on jätnud? Kas ta on ka tegelikult nii hea, nagu statistika ütleb?

On küll! Ta on võrreldes eelmise hooajaga väga pika sammu edasi teinud. Mardile antaval mänguajal on hindamatu väärtus. Ja ka see kombinatsioon on kokkuvõttes sobinud - ühtpidi tema sai kogemusi ja teisalt Tartu võitis põhiturniiri.

Kas temasugune 24aastane andekas mängumees peaks sinu hinnangul suvel välismaale siirduma?

See oleks kindlasti vale samm! Välismaal tahetakse tulemust teha, aga temaga tuleb enne veel kõvasti vaeva näha. Ka (Robert) Tähed ja (Renee) Teppanid ootasid oma aja ära ning läksid alles siis välismaale, kui olid selleks valmis. Mart ei ole veel nii vana, et peaks kohe tingimata välja minema.