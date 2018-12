INTERVJUU | Rahva- ja esiliiga kaudu ülimalt ootamatult euromängule sattunud võrkpallur: üllatav, aga lahe!

Mis esimene mõte oli, kui sulle helistati?

Urmas Tali helistas esmalt Asko Esnale, tema mulle. Sügisel käisin ka korra Saaremaa esindusmeeskonna trennis, kutsuti. Siis läks natuke aega mööda ja kutsuti juba Lätti kaasa. See oli esimene kord, kui meistriliigat mängida ka sain. Eks see natuke üllatav oli, aga selleks ajaks olin selle võimalusega juba arvestanud ka, et see võib juhtuda.

Kui palju esiliiga ja meistriliiga klubide treeningud erinevad?

Esiliigas on harjutusi ikka vähem. Seal oleneb, mõnikord teeme ikka harjutusi ka, mõnikord on lihtsalt mängimine. Koormus on seal ikka väiksem, nädalas kaks pallitrenni ja korra jõusaal. Üle nädala on nädalavahetuseti võistlused, siin on aga praegu ikka päris tihe graafik.

Kas esimest korda meistriliigas platsile saades võttis käe värisema?

Veidi ikka. Nüüdseks on see juba üle läinud, kolm mängu on juba mängitud, korra Daugavpilsi vastu ja kaks korda Rakverega. Vaikselt harjub ära.

Kas sinu jaoks on see huvitav seiklus või oleksidki võimalusel valmis edaspidi kõrgemal tasemel kaasa lööma?

Põhimõtteliselt oleksin küll valmis kaasa lööma meistriliigas ka terve hooaja. Aga see hooaeg oleksin ikka esiliigas ka, läheksin neile appi uuesti. Praegu on raske seis, nende põhidiagonaal on vigastatud ja üks tempo välismaal tööl, nii on mängijaid väheks jäänud.

Kas sa ise käid tööl või õpid?

Hetkel õpin Kuressaare ametikoolis tarkvaraarendust. See on tsükliõppega, seega sealt võistlusreisideks ära saamine ei olnud väga keeruline.