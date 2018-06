INTERVJUU | Miks pööras Eesti naiste võrkpalli säravaim täht Kajalina koondisele selja ja miks me ei tohi mingil juhul loota viimasele voorule?

Viimases 3:2 võidumängus Rootsiga oli peamiseks vedajaks Anu Ennok?

Jah, ta oli väga hea, mängib ka kõige stabiilsemalt. Aga tunduvalt paremat mängu tegi servi vastuvõtul ka Nette Peit ja libero Kristi Nõlvak. Esimeses mängus Rootsiga oligi probleem meie vastuvõtus, Anu hoidis oma vastuvõtu ära, ülejäänud vastuvõtjad olid hädas. Seekord oli see korras ja nii oli kindlam mängida. Parandasime natuke seal ka kaitsemängus asju, üritasime kohtadest paremini kinni hoida ja samuti rünnak oli kokkuvõttes parem.

Mis seisus naiskond on? Kas kõik on terved, saad vajadusel kasutada?

Jah, kõik on rivis.

Rootsi on meie vastane ka augustis algavas EM-valiksarjas. Kui palju Eestil ja Rootsil on augustiks juurde panna isikkoosseisu arvelt?

Ma ei tea, kas rootslastel on veel kedagi juurde võtta. Meil kahjuks Kadi Kullerkann ei tule koondisse, ta vigastas Filipiinidel mängides meniskit. Temaga arvestada ei saa, seega kolmandat mängijat diagonaalründaja kohale ei tule. Võib-olla keegi tuleb juurde tempoosakonda, aga kes tuleb, on pigem number neli. Need, kes Eestis mängivad, ei ole samaväärsel tasemel välismaalt koondisse tulnud naistega. Kahjuks Heleene Hollas kokkuvõttes ei tahtnud tulla koondisse. Algne kokkulepe oli, et ta osaleb teises etapis. Sidemängijate poolel on Liis Noormets, kes saab veel appi tulla, kuid kokkuvõttes on täna Julija Mõnnakmäe kindlasti sel positsioonil number üks. Pigem need, kes meil praegu mängivad, on põhituumik ja nendega tuleb minna.

Äsja ilmus uudis, et Anna Kajalina vahetas tugevas Itaalia liigas klubi. Kuidas temaga lood on? Eelmine aasta ta loobus koondisest, kas seekord teda üldse kutsuti?

Temaga oli juba varem räägitud ja ta seisukoht oli, et ei näe, et saaks aidata Eesti koondist. Ja kui inimesel väga tahtmist ei ole, siis miks teda poolvägisi ikka sunnime või hakkame paluma. Eeskätt peab mängijal endal huvi olema esindada Eesti koondist. Tema kogemus viimati Eesti koondise eest mängides ei olnud kõige meeldivam ja asjad ei klappinud. Oli vist ka häiritud liigsest tähelepanust meedia poolt tookord, kui ta tuli Prantsusmaa meistriks.

Liigsest tähelepanust?

No see, kui ta tuli Eestisse, siis sisuliselt piirati ümber. See häiris teda nähtavasti. Aga mis ikka – elu läheb edasi ja soovime talle loomulikult edu.

Tuleb mängida nendega, kes olemas on.

Jah. Ma kahtlen, kas ta mängiks tänapäeval üle Kertu Laagi või Kristel Moori. Ta on küll tõesti väga pikk (205 cm – M. R.) ja mängib Itaalias, aga Itaalias olemine ei tähenda veel seda, et oled kohe tegija. Kui me vaatame ka ta statistikanumbreid, siis ta pole selline mängija, kes saab kohtumises 60 tõstet ja lööb pooled ära. Isabelle Haak (Rootsi täht – M. R.) ta ei ole, kohe kindlasti mitte.

Aga siis soovime teile head reisi ja edu Šveitsis!

(Naljatades.) Ja teie vaadake, et ei liialda seal Belgia õlledega!

Euroopa Hõbeliiga

A-grupp

1. Rootsi 3 võitu (9 punkti)

2. Eesti 3 (8)

3. Šveits 1 (7)

4. Kosovo 0 (0)

Rootsi pääseb korraldajana automaatselt finaalturniirile, lisaks pääseb edasi ka grupis teise koha saav naiskond.