INTERVJUU | Bigbanki tüüri haaranud Ojamets: hea meelega jätkanuks naiskonna juhendajana, aga naiste treenerite palgad on, nagu nad on

Kuidas sa ise tagasi vaatad? Samas kui sul olid hiljem keerulised ajad, tööd polnud, pakkus Tartu naiskonna treeneri kohta.

Noh jah... Sellesse võib erinevalt suhtuda, aga minu suhtumine on üks. Leping oli läbi ja arvestades, et Tartu klubi oma kohustused täitis kõik väga ausalt ära, tolleks momendiks ei oldud mulle võlgu midagi, kõik, mis lubatud, oli saadud. Väidetakse, et Urmas Tali on Tartus treeneriks olnud rohkem kui kolm aastat, aga sisuliselt mitte ükski teine treener pole Tartus üle kolme aasta olnud. Nii et seda võib nimetada teatud mõttes klubi poliitikaks või strateegiaks.

Seda klubi teevad konkreetsed inimesed (Alari Jõesaar ja Raivo Simson – M. R.) ja ei saa öelda, et nad tegid seda klubi kehvasti. Kui mõelda tulemuste peale ja vaadata, kui paljud mehed on läinud läbi Tartu klubi välismaale ka nüüd. Vaatame ka Eesti koondist: Robert Täht, Renee Teppan, Henri Treial, Kevin Soo – need mehed on kõik läinud ju Tartust.

Pluss varasemast veel Rait Rikberg ja Oliver Venno.

Loe veel

Kindlasti. Omal ajal ka Kert ja Andres Toobalid mängisid Tartus, neid mehi on küll ja küll olnud. Piisavalt suur ja korralik nimekiri. Selle poole pealt ei pea Bigbank oma ajalugu häbenema. Balti liiga võitjad olid vist kahel korral. Rainer Vassiljevi ja minu käe all.

Arvan, et treenerivahetused on osalt tulnud ikkagi sellest, et klubi juhtide ootused on olnud kõrgemad.

Jah, eks nõudmised on ju teada. Kes läheb Tartusse treeneriks, peab arvestama sellega, et siin oodatakse tulemusi.

Kui ambitsioonikas on Bigbank järgmisel hooajal?

Ma usun, et mitte vähem, kui ta on olnud. Selge see, et Saaremaa näol siin on tekkinud väga tõsine konkurent, sest saarlaste eelarve lubab päris hästi võistkonda komplekteerida ja saan aru, et nad tahaksid stabiilset koosseisu ka. Kui igal aastal hakkad mängijaid vahetama, siis seisad probleemi ees, kuidas selle ühe hooajaga mehed kokku mängima paned. Nähtavasti on eesmärk neil üritada saarlased võistkonnas hoida ja kui võtta välismaalasi, siis kvaliteetseid välismaalasi. Ei oska teise rahakotti vaadata, aga vähemalt juttude tasemel on neil võimalused olemas.

Kas oled mõelnud, kuidas Bigbanki meeskonda järgmiseks hooajaks üles ehitada?

Eks ikka mingid mõtted käivad. Kas ikkagi panustada teatud mõttes headele Eesti noortele ja välismaalasi mitte võtta nii palju ja kui võtta, siis väga korralikud. Või minna sama teed mööda, et võtame rohkem välismaalasi. Mul on oma arvamus sellest, kindlasti klubi juhtkonnal on oma nägemus. Peame need asjad omavahel selgeks rääkima.

Kes on kindlasti jätkamas?

Minu teada on Mart Naabril ja Stefan Kaibaldil lepingud olemas. Teistel vist ei ole, aga pakun, et nendega, kes on läbi hooaja head mängu näidanud, räägitakse juba läbi. Selge see, et kapteni ja põhisidemängija Ronald Järvega peab klubi ka kindlasti läbi rääkima ja ka Meelis Kivisillaga. Selles suhtes igal juhul ka Tartu on huvitatud põhituumiku säilitamisest nii palju kui võimalik. Samas kui kellelgi on hea võimalus minna välismaale, siis minu teada pole Tartu kunagi heade pakkumiste puhul meestele ära öelnud. Üks aasta küll, kui Tähel oli Itaalia variant, aga Robi oli ise öelnud pärast Itaalias käimist, et pigem tasub olla hooaeg Eestis lõpuni, sest minna viiendaks või kuuendaks nurgaründajaks... Selge, et mänguaega sa võid saada, aga minimaalselt.

Kuuldavasti üritatakse Naabrit Eestist ära tirida.