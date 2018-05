INTERVJUU | 55. sünnipäeva tähistav Euroopa meister Jaanus Lillepuu: ma pole palliväljakul kunagi jalga sirgeks lasknud

Sattusid noore treeneri Aksel Saali esimesse kuldsesse lendu?

„Võrkpallitrenni läksin kohe esimeses klassis. Hästi palju poisse oli alguses kohal, rivi oli maru pikk. Üleviskamist mängiti, madala võrgu peal 2-2 vastu ja 3-3 vastu. Parri Kruudaga alustasime koos, Tõnu Kelder tuli nõksa hiljem, tema tuli Antslast ja patsutas nagu rohkem korvpalli. Aksel oli meile treenerina autoriteet, ta õpetas ABC selgeks, millest kõik pihta hakkab ja millele see mäng üles ehitatakse. Tänu temale need oskused tulid. Kõike tehti hästi ja südamega. Kusagil B-klassis tuli ÜKE juurde, üle tõkete hüpped ja trepijooksud. Saime aru, et teisi asju tuleb ka teha, ei tasu viilida. Kui see kohale jõudis, siis sealt hakkas tulema, sest ainult pallipatsutamisest jäi väheks.“

Legend räägib, et Saal viis teid külgkorviga motorrattaga suvilasse ÜKE-t tegema. Kas oli nii?

„See on küll tõsi, et käisime seal - kas just motorrattaga -, kord või paar, kruusa lükkamas või miskit lihtsamat tegemas.“

Kusagil istus ju ka Jaan Gutman, kellele meeldis sekkuda treeningprotsessi oma nõuannetega?

„Jaan oli jah seal tihtipeale, kuigi ta otseselt meid ei treeninud, aga ta ei jätnud kunagi võimalust kasutamata, et oma arvamust avaldada.“

Aksel Saal ise on maininud ka seda, et kogu see teie punt oli kõva ka korvpallis?

„Osalesime Võru 3. 8-klassilise kooliga pioneeride sportmängudel, võistkonnas olid kõik võrkpallurid ja jõudsime vabariigis igatahes 8 parema hulka.“

Kas tundsid kohe, et võrkpall on sinu ala või kaalusid ka muid variante?

„Väiksena oli tähtis liikumine, soov midagi teha. Toona oli ju põhiline meelelahutus suvel vuti tagumine ja talvel hoki mängimine. Pallimäng oli lõbus ja ega erilisi alternatiive ka polnud peale kergejõustiku – mis tundus igav. Suusatamine langes ka ära. Keegi kunagi kutsus ka jalkatrenni, läksin Kubijale kohale, aga siis ei tulnud treenerit ja siis jäigi see ainukeseks trenniks. Võrkpallis me kohe võitma küll ei hakanud, C-klassis saime veel näiteks Tartu käest ära, aga alates B klassis alistasime vist küll kõik.“

Olid vist esimene sellest kuldsest Võru plejaadist, kes Tallinnasse TSIK-i (Tallinna Spordiinternaatkool) õppima läks?

„Tookord käis üldse TSIK-i ja muude spordikoolide vahel suur võitlus, et kas lasta lapsi sinna või mitte. Võrust pigem ei tahetud sinna lasta. Mina läksin 10. klassi peale esimest veerandit. Avka (Avo Keel) oli käinud ühe ringi TSIK-is ära, tema tuli juba tagasi Võrru, aga 10. klassis istusime juba kõik – mina, Kruuda, Keel ja Kelder – seal Tallinnas.“

Kui suur oli see hüpe Kirumpäält pealinna?

„Ega seal midagi erilist olnud, et suurlinn oleks millegi erilisega lajatanud. Põhiline oli ikkagi trenni teha ja koolis käia – kõik oli käe-jala juures. Eks seda vabadust ilmselt rohkem oli.“

TSIK-is õppides tuli juba Liidu noortekoondise kutse?

„Esimene laager oli koos vanemate, Aare Salumaa vanusegrupiga, Togliattis, treeneriks oli Juri Furajev. Ega sellist asja küll ei olnud, et kellegile alt üles vaadata, kõik olid omasugused kutid. Koos minuga oli ka Parri (Kruuda) seal.“

Mis mälupilt sul Kalevisse saamisest oli?

„Kalevisse saades, ilmselt 1982. aastal, tundus, et kõik liigub edasi eriliselt pingutamata, loomulikku rada pidi. Eks ta selles mõttes kujunes nagu kujunes. Tegelased, kes seal olid, olid ikkagi noored, aga eks meeste hulgas oli kõik hoopis teistmoodi. Alguses olid ka tulemused ikkagi vähe kahvatuvõitu. Liider ma polnud, aga pääs põhikoosseisu oli lihtne küll.“

Võitsid 1982. aastal Lääne-Saksamaal juunioride Euroopa meistri tiili? Mida sellest mäletad?

„Põhirivaalid olid tšehhid, kellega läksime algfaasis kokku ja võitsime puupüsti rahvast täis väikses umbses saalis 3:2. See oli üks elu raskemaid mänge. Peale selle on mul veel ainult ühel korral olnud jalgades krambid ja see oli üks nendest. Üks geim kestis ligi tunni. Edasi oli juba lihtne, tšehhid lagunesidki pärast seda ära - üks mäng otsustas.“