Indrek Saar: uuel valitsusel oli olemas tahe, aga puudus Pevkuri tegevuse tõttu võimalus

Indrek Saar Rio olümpial Foto: Hendrik Osula

Kultuuriminister Indrek Saar on avaldanud enda Facebooki leheküljel vastulause Jürgen Ligi postitusele, kus endine rahandusminister väitis, et kultuuriministeeriumil oleks olnud raha reserveelarves, et toetada võrkpalli.