Imeline! Eesti võrkpallikoondis seljatas Maailmaliiga finaalis Hispaania!

Põnevust jagus eelkõige avageimi. Gheorghe Cretu hoolealused toitsid vastaseid alguses servivigadega, pallingul eksiti kuus korda ja hispaanlase tundsid end enesekindlalt, juhtides 19:15. Seejärel Robert Tähelt resultatiivne rünnak ja kaval lühike serv - äss! Meie meestest asus järgmisena servima Andri Aganits, kes suutis eksimusi vältida. Riskida polnudki vaja, sest Eesti blokk, kaitse ja kontrarünnak toimisid väga hästi.

Raskest olukorast välja tulnud Sinilõvid võitsid avageimi ja suutsid edaspidi servijoonel külma pead hoida. Hispaanlased enam väga ohtlikuks ei saanudki, kolmandas geimis juhtisid Sinilõvid vahepeal koguni 13:4.

Kuigi kogu Eesti koondis mängis suurepäraselt, siis eriti tõusis esile 14 punkti kogunud temporündaja Ardo Kreek, kes vääris MVP tiitlit. Kreek tõi meie resultatiivseimana 14 punkti (rünnak 75%; 5 blokki), kolme serviässaga vastaseid kostitanud Venno arvele kanti 12, Tähele 11, Andrus Raadik 8, Aganits 8 (5 blokki) ja sidemängija Kert Toobal 2. Liberona tegutses tavapäraselt Rait Rikberg.

ENNE MÄNGU

„Hispaania näitas Saksamaa vastu, et targalt mängides ja mitte jõuga rammides on võimalik mängu võita. Meie proovisime oma poolfinaalis Mehhikoga samamoodi. Kui finaalis mõlemad niimoodi jätkavad, siis hakkab rolli mängima füüsiline vorm ja see, kes rohkem jaksab kannatada,” lausus rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal. Peatreener Gheorghe Creţu lisas: „Rünnakul mängib Hispaania kiirelt. Peame olema kaitses head ja blokimängus kokkulepitud asjadest kinni pidama.”

Hispaaniaga pidasime kuu aega tagasi koduses Kalevi spordihallis kolm sõprusmängu, kus noppisime kindlad 3:0 ja 3:1 võidud ning mängus, kus meid esindas teine koosseis, sundisime vastaseid võidu nimel maksimaalsed viis geimi pingutama. Pärast seda on lõunamaalased sammunud aga selgelt tõusvas joones ja näidanud meiega võrreldes harukordselt sarnast minekut.

MM-valiksarja teises ringis saime mõlemad teise koha. Kui rahvusmeeskond jäi otsustavas mängus 1:3 alla Venemaale, siis hispaanlased samade numbritega Soomele. Maailmaliiga alagrupiturniiril noppisid mõlemad koondised viis võitu. Hispaania ainus kaotus tuli 0:3 Saksamaalt, mis nüüd poolfinaalis aga magusalt revanšeeriti.

Võrreldes Tallinnas mänginud koosseisuga, on Hispaania võistkond Mehhikos peaaegu identeses rivistuses. Peatreener Fernando Muñoz on teinud vaid ühe vangerduse, asendades diagonaalründaja Augusto Renato Colito Lopesi tempomehe Víctor Rodríguez Pérezega.

MAAILMALIIGA: Eesti - Hispaania

Aare: Jess

Risto Markvardt: Super Eesti !!

Rainis: Tublid poisid !

Anton: Õnne Eestile !

Roma: YEEEEE !

Jaan Kaer: teppanit polnudki vaja

Märt Roosna: 25:21. Hispaania serviviga lõpetab kohtumise, Eesti tantsib võidutantsu - Maailmaliiga kolmas tugevusgrupp on võidetud!

Märt Roosna: Ja kõik!

Jaan Kaer: kõik

Märt Roosna: 24:21. Täht lööb blokki.

Märt Roosna: 24:20.

Märt Roosna: 24:19. Kreek!

Märt Roosna: 23:19. Noda rünnak.

Märt Roosna: 23:18. Venno ei eksi, andke aga pall üles ja järgmisel hetkel on see maas.

Märt Roosna: 22:18. Aganitsa serviviga. Aga tema on täna tõesti hästi servi hoidnud.

Märt Roosna: 22:17.

Märt Roosna: 21:17. Eesti blokk!

Märt Roosna: 20:17. Noda rünnak.

Märt Roosna: 20:16. Hispaania serviviga. Tundub, et Eesti edu käest ei luba enam.

Märt Roosna: 19:16.

Märt Roosna: 19:15. Täht!

Märt Roosna: 18:15. Villena rünnak.

Märt Roosna: 18:14. Kreegi löök tuuakse üles, kuid õnneks lööb Väike-Ruiz võrku.

Märt Roosna: 17:14. Raadiku serviviga.

Risto Markvardt: Võtab kokku ennast mehed !

Hola: Vahe kohati sulab aga eestlane pole kõige kiuste allaandja ja me paneme selle finaali kinni.👏👏

Märt Roosna: 17:13. Venno löök aitab raskest hetkest loodetavasti välja.

Märt Roosna: 16:13. Noda blokist auti.

Märt Roosna: 16:12. Ja Raadik lööb auti. Pole siin veel midagi tehtud.

Märt Roosna: 16:11. Toobali kätest lendab pall napilt auti.

Märt Roosna: 16:10. Venno rünnak.

Võrkpalli fänn: Õige jutt viiking

Märt Roosna: 15:10. Villena lööb Raadiku blokist auti.

Märt Roosna: 15:9. Väike-Ruiz teeb servivea.

Märt Roosna: 14:9. Venno blokki. See võiks olla väikeseks äratuskellaks, vahe on sulanud.

Märt Roosna: 14:8. Villena lööb blokist auti.

Märt Roosna: 14:7.

viiking: kui julged, siis jäta vist ära....Eesti ongi võitnud, Hispaania on purustatud!

Märt Roosna: 14:6. Aga serviviga otsa.

Märt Roosna: 13:6. Hispaania temporünnak.

Märt Roosna: 13:5.

Märt Roosna: 13:4. Hispaanlased ei jõua rünnakuni...

Võrkpalli fänn: Julgen öelda et Eesti on vist mängu võitnud !

Märt Roosna: 12:4. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna: 11:4. Villena rünnak.

Märt Roosna: 11:3. Hispaania serviviga.

Märt Roosna: 10:3. Hispaania temporünnak.

manalamees: julm.aga ilus:-)

Karl: Eesti !

Ra: Hispaania taoks nagu seina :D

Roma: Adrenaliin laes ja pöidlad pihus. Anna minna, Eestis!

Märt Roosna: 10:2.

Märt Roosna: 9:2. Hispaania ründab blokist auti.

Märt Roosna: 9:1. Eesti blokk peab endiselt.

Märt Roosna: 8:1. Kreegi blokk. Ma julgeks öelda, et see mäng on... Hea küll, ei ütle veel.

Märt Roosna: 7:1. Väike-Ruiz lööb auti.

Märt Roosna: 6:1. Toobal söödab kolme meetri pealt Kreegile ja tema täna ei eksi! Ilus!

Risto Markvardt: Eesti ! Eesti ! Eesti !

Märt Roosna: 5:1. Toobali blokk taas!

Märt Roosna: 4:1. Toobali blokk!

Märt Roosna: 3:1. Venno äss!

Märt Roosna: 2:1. Kreegi blokk! Ta on täna tõeliselt säranud.

Kerli: Kui nüüd see kolmas ka ära tuleks !!!

Märt Roosna: 1:1. Kreek nõelub vahe kinni.

Märt Roosna: 0:1.

Märt Roosna: Kiidaks nüüd Sinilõvisid selle eest, et pärast esimeses geimis tehtud kuut serviviga on suudetud hoida pea selge ja aru saadud, et täna piisab sellest, kui pall lihtsalt mängu pannakse.

Märt Roosna: 25:16. Kreek keskelt ja Eesti juhib 2:0.

Märt Roosna: 24:16. Villena rünnak.

Märt Roosna: 24:15. Väike-Ruiz blokist auti.

Märt Roosna: 24:14. Raadik nurgast.

Märt Roosna: 23:14. Hispaania sidemängija hanitab.

Märt Roosna: 23:13. Väike-Ruiz nurgast.

Märt Roosna: 23:12. Noda serviviga.

Märt Roosna: 22:12. Villena nurgast.

Märt Roosna: 22:11. Raadik tagaliinist.

Märt Roosna: 21:11. Fernandez keskelt.

Märt Roosna: 21:10. Raadik tagaliinist.

Märt Roosna: 20:10. Uuesti blokk!

Märt Roosna: 19:10. Aganits lükkab hispaanlase hanituse nende poolele tagasi.

Märt Roosna: 18:10. Tähe löök.

Märt Roosna: 17:10. Noda rünnak.

Märt Roosna: 17:9. Hispaania temporünnak läheb auti.

Märt Roosna: 16:9. Tähe blokk!

Märt Roosna: 15:9. Venno. Ikka Venno, lööb ära kõik, mis ette antakse.

Märt Roosna: 14:9. Raadiku serviviga.

Märt Roosna: 14:8. Kreek!

Märt Roosna: 13:8. Gonzalezi rünnak. Platsile on tulnud minu lemmik hispaanlane - Väike-Ruiz. 178sentimeetrit pikk nurgaründaja.

Märt Roosna: 13:7. Venno rünnak.

Märt Roosna: 12:7. Toobali blokk!

Märt Roosna: 11:7. Kreegi rünnak.

Märt Roosna: 10:7. Villena rünnak.

Märt Roosna: 10:6.

Märt Roosna: 9:6. Täht!

Märt Roosna: 8:6. Kreek paneb blokiga Villena kinni!

Märt Roosna: 7:6. Venno rünnak.

Märt Roosna: 6:6. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna: 5:6. Gonzalezi rünnak.

Märt Roosna: 5:5. Aganitsa rünnak ei jää maha, Täht paikab kamraadi vea, lüües mänguvahendi kahe meetri sisse.

Märt Roosna: 4:5. Villena rünnak.

Märt Roosna: 4:4. Ruizi serviviga.

Märt Roosna: 3:4. Aganits blokki.

Märt Roosna: 3:3. Noda toksab palli blokiripsust maha.

Märt Roosna: 3:2. Hispaania serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Villena viigistab.

Märt Roosna: 2:1. Kreek!

Märt Roosna: 1:1. Gonzalezilt hanitus.

Märt Roosna: 1:0. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 25:22. Venno lõpetab ässaga!

Märt Roosna: 24:22. Nüüd lööb Raadik ära!

Märt Roosna: 23:22. Raadik auti.

Märt Roosna: 23:21. Villena rünnak.

Märt Roosna: 23:20. Venno löök!

Märt Roosna: 22:20. Raadik nurgast!

Märt Roosna: 21:20. Täht tagaliinist! Aga kiidame ka Aganitsa, kes servi kenasti sisse lööb.

Märt Roosna: 20:20. Venno blokist auti!

Märt Roosna: 19:20. Aganitsalt salakaval planeeriv serv, Kreek nopib võrgu kohalt punkti.

Märt Roosna: 18:20. Noda serviviga.

Märt Roosna: 17:20. Villena blokist auti.

Märt Roosna: 17:19. Täht paneb jutu jätkuks kavala lühikese servi - äss!

Märt Roosna: Jääb mulje, et Eesti loodab täna natuke liiga palju jõumängule.

Märt Roosna: 16:19. Tähe lööb palli maha.

Märt Roosna: 15:19. Aganitsa teeb sunnitult ülepalli.

Märt Roosna: 15:18.

Märt Roosna: 15:17. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 14:17. Taas oleme servi vastuvõtul hädas ja Noda toob Hispaaniale punkti. See on selle geimi murdemoment. Kas tuleme välja? Hispaania seisab kaitses ka väga hästi, õige koha peal ees.

Märt Roosna: 14:16. Raadik ei saa Ruizi planeerivat servi kätte.

Märt Roosna: 14:15. Hispaania rünnak.

Märt Roosna: 14:14. Täht uuesti blokki ja viik majas.

Märt Roosna: 14:13.

Märt Roosna: 14:12. Venno! No mängu alustanud on ta väga võimsalt.

Märt Roosna: 13:12. Oeh... Nüüd Raadikult serviviga.

Märt Roosna: 13:11. Hispaania vastab samaga, ju ei ole seal kõrgel lihtne servida.

Märt Roosna: 12:11. Aga nüüd eksib, Eesti viies serviviga.

Märt Roosna: 12:10. Venno toob punkti serviga, sisuliselt äss!

Märt Roosna: 11:10. Fernandezi serviviga.

Märt Roosna: 10:10. Nüüd tuleb Hispaaniat kiita - Kreegi pommlöök toodi üles, Tähele saadi blokk ette.

Märt Roosna: 10:9. Villena blokist auti.

Märt Roosna: 10:8. Ideaalne vastuvõtt Rikbergilt, Toobalilt tõste, Aganits lammutab. Lihtne!

Märt Roosna: 9:8. Tähe serviviga. Peaks meie neljas olema, see on ohumärk.

Märt Roosna: 9:7. Venno lööb ära. Rünnak on meil siiani klappinud hästi.

Märt Roosna: 8:7. Fernandez tagaliinist.

Märt Roosna: Teleülekande kohta on kindlasti mitmekülgset infot meie kommentaariumis.

Märt Roosna: 8:6.

Märt Roosna: 7:6. Raadik tagaliinist.

Märt Roosna: 6:6. Kreegi serviviga. Mehed!

Märt Roosna: 6:5. Aganitsa ja Tähe blokk.

Märt Roosna: 5:5. Aganitsa blokk!

Märt Roosna: 4:5. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 3:5. Venno auti.

Märt Roosna: 3:4. Raadiku serviviga.

Märt Roosna: 3:3. Hispaania blokk võrgus.

Märt Roosna: 2:3. Toobalile võeti soe pall.

Märt Roosna: 2:2. Venno serviviga.

Märt Roosna: 2:1. Venno serviäss!

Märt Roosna: 1:1. Raadik nurgast.

Märt Roosna: 0:1. Hispaania sidemängija hanitab.

Märt Roosna: Eesti algkoosseisus muutusi ei ole: Toobal, Venno, Täht, Raadik, Kreek, Aganits ja Rikberg.

Märt Roosna: Tahaks meiegi teada. Küll omal ajal FIVB midagi ütlen, kas see on piisav selgius, väheusutav. Aga ilmselt on küsimus potentsiaalse turu suuruses.

K.: Tahaks teada, et mille alusel sõlmiti riikidega 7aastased lepingud Maailmaliigas? Kui raha tõttu, oleks ju korruptsioon(?), aga kui tugevuse, siis on ikka võssa pandud, sest hetkeseisud ei annaks nii mõnelegi lepingu sõlminud riigile kohta olla esimeses divisjonis.

Märt Roosna: Täna on siis sünnipäev Eesti koondise ülekaalukalt ilusaimal liikmel Siret Kalbusel, kes on võistkonna füsioterapeut. Loodetavasti on poisid härrasmehed ja valmistavad talle hea mänguga toreda kingituse. Palju õnne!

Märt Roosna: Üritan nüüd teha väikese uinaku enne Eesti koondise mängu. Teie aga andke teada, millised ootused mänguks on ja keda soovite näha meie algkoosseisus. Huvitavamad kommentaarid pääsevad eetrisse. Unetud saavad vaadata erinevaid Maailmaliiga mänge siit: https://www.youtube.com/user/videoFIVB

Märt Roosna: Väga hea küsimus. Kuidas nüüd vastata... Kirjade järgi tõuseb kolmanda tugevusgrupi võitja teise. Ja viimase info kohaselt jäävad teine ja kolmas tugevusgrupp alles (seega on arusaamatu, mida üldse reformida tahetakse). Seega tundub, et Eesti võiks tõesti tõusta teise liigasse, aga FIVBi asjaajamine on nii tragikoomiline, et mina ei usu enam midagi enne, kui oma silmaga seda näen.

Vaatleja: Tere! Kas tänase mängu võit/kaotus siis mõjutab ka seda, mis divisionis Eesti järgmisel suvel mängib?

Märt Roosna: https://www.youtube.com/watch?v=nxG62iu_HSo

Märt Roosna: Eesti algkoosseisu osas on mõningaid küsimärke. Teppani ilus sekkumine poolfinaalis ja Venno väsimine paneb küsima - kumb on täna põhikoosseisus? Mäletatavasti eelistas Cretu mullu Euroopa liiga finaalis Teppanit. Tõsi, toona oli Venno vorm hoopis kehvem.

Märt Roosna: Eestit peetakse täna Hispaania vastu kergeks soosikuks. Eesti võidukoefitsent on 1,57, Hispaanial 2,28.

Märt Roosna: Hõredas õhus lendab pall teistsuguse trajektooriga. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/andrus-raadik-pall-lendab-maestikus-tavaparasest-erinevalt?id=78598010

Märt Roosna: Heihopsti, unetud võrkpallisõbrad! Täna saab siis Eesti seiklus Maailmaliigas punkti.