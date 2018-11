Imelikku rolli jäänud Teppan tõi MM-il tiitlikaitsja vastu kuus punkti

Mõlemas alagrupis olid poolfinaali pääsejad juba eelnevalt selgunud, nii mängisid Kaasan ja Belchatow üksnes A-grupi kolmandale kohale ja sestap anti täna võimalusi ka vahetusmängijatele. Kaasan andis näiteks oma superstaaridele Mihhail Maksimovile ja Earvin N’Gapethile sisuliselt vaba päeva. MM-i kahes esimeses mängus episoodiliselt platsil käinud Renee Teppan tegi täna kaasa algusest lõpuni ning kogus kuus punkti. Pole paha, arvestades tõsiasja, et varem pole ükski eestlane nii kõvale klubiturniirile pääsenud.

Teppan sai justkui võimaluse, teisalt eriti ikkagi ei saanud kah. Roll, milles eestlane pidi hakkama saama, oli üsna kummaline. Nimelt tuli Teppan sidemängija Grzegorz Lomaczile meelde sisuliselt ainult siis, kui jama oli juba majas, hea vastuvõtu korral oli ta justkui pealtvaataja, ühese bloki vastu sisuliselt rünnata ei saanudki. Võib-olla on see nüüd nähtud natuke liiga eestlase prillide läbi, aga igatahes koostöö sidemängijaga lonkas, Teppan ei leidnud oma õiget enesekindlust, üheks kõrvalnähuks oli katastroofiline servipäev. Ühest küljest ongi loogiline, et diagonaalründaja peab raskete pallide mahalöömisega hakkama saama, teisest küljest vastutab sidemängija, et kõik ta ründajad oleksid nö mängus sees. Väga tähtsas kolmandas geimis suutis Teppan tänu edukale rünnakule kaitsta ära ühe Kaasani geimpalli, ent järgmise kaheksa pallivahetuse ajal ta tõsteid ei saanud.