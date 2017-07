Ilus võitlus! Võrkpallikoondis kaotas viies geimis Saksamaale, kuid evib endiselt head võimalust MMile jõuda

Avageimis seisul 19:19 lõi Robert Täht palli vastaste poolele, kuid kohtunik andis punkti ekslikult sakslastele. Sealt lagunes meie mäng, Saksmaa võitis geimi 25:21. Teises geimis üritas Gheorghe Cretu värskemate meestega asja parandada, kuid seegi vastastele 25:22.

Punkt-punktis kulgenud kolmanda geimi lõpus tegi Gheorghe Cretu kuldse vahetuse. Varem puhkama võetud Ardo Kreek läks servijoonele ja küttis ühe poolässa ja kaks puhast ässa! Geim meile 25:21. Nüüd hakkas Eesti mäng paremini jooksma, järgmine geim võideti 25:23. Otsustavas vaatuses sakslased meile suurt sõnaõigust ei jätnud. Võitlesime visalt, kohati õnnestusime, aga geim vastastele 15:11.

Teised tänased mängud: Belgia – Hispaania 3:0, Slovakkia – Valgevene 3:0. Kolme vooru järel on Belgial ja Eestil kolm võitu, Saksamaal, Slovakkial ja Hispaanial üks. Valgevene on võiduta.

Tegelikult on ülimalt tähtis, et Eesti säästis ikkagi 2:3 kaotusega ühe tabelipunkti. Kõik on endiselt meie enda kätes, homme tuleb võita Slovakkiat ja pühapäeval Belgiat.

MM-valiksari: EESTI - SAKSAMAA

Märt Roosna, Kortrijk: 11:15. Saksamaa võidab 3:2, kuid meie poolt vapper võitlus. Pole lugu, kõik võimalused MMile jõuda on endiselt olemas ega sõltu isegi teistest.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:14. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:13. Saksamaa serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:13. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:12. Teppan teeb täpsuslöögi blokist mööda.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:12. Pagan! Rikberg tõi üles ilmselt muidu auti mineva palli, Hirsch ei eksi rünnakul.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:11. Aganitsa planeeriv jääbki planeerima.

mark: Vennot hoitakse jälle tulevikuks?

Märt Roosna, Kortrijk: 9:10. Ohtliku serviga Kampa eksib pallingul.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:10. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:9. Teppani rünnak!

moens: viimane aeg Ansip ja Seli platsile lasta!

Märt Roosna, Kortrijk: 7:9. Tähelt blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:9. Hirschi rünnak.

Silver: kiiret time auti on vaja ja vahetust äkki,aga muidu tublid mehed!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8. Imeline pallipäästmine Tähelt ja Rikbergilt ja Teppan lööb palli maha! Võitlus on vinge!

Märt Roosna, Kortrijk: 5:8. Frommi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:8. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:7. Hirschi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:7. Täht blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:6. Krick taas.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5. Krick keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:4. Böhme serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:3. Teppan ilusasti blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3. Hirschi rünnak.

aivo: viru veri ei värise! tublid eesti võrkpallurid!

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:1. Rikberg üllatab kiire tõstega tagaliinist tulnud Tähele - punkt!

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1. Böhme temporünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: Viies geim, väljakul Toobal, Teppan, Täht, Kollo, Aganits, Kreek ja libero Rikberg.

aloh: uhh... no ära tuli ikka :)

Ivar Saares: Hea töö !

Märt Roosna, Kortrijk: Seis viigis 2:2 ja vähemalt üks punkt tabelisse teenitud juurde.

Märt Roosna, Kortrijk: 25:23. Kollo blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 24:23. Tähelt hea serv, Hirsch põrutab auti!

Märt Roosna, Kortrijk: 23:23. Teppanil jätkub närvi ja lööb palli blokist mööda maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:23. Kampa mängib Frommi jaoks võrgu tühjaks ja pall on maas.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:22. Täht hanitab ja sakslased on võimetud. Põnevus on laes...

Märt Roosna, Kortrijk: 21:22. Vaidlus! Kohtunik annab punkti esiti Eestile, siis vastastele, sest teine kohtunik nägi blokipuudet.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:21. Täht nurgast!

Märt Roosna, Kortrijk: 20:21. Schott nurgast.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:20. Frommi rünnak, Kert Toobal tagasi.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:19. Hirschi serviviga. Andres Toobal sisse.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:19. Krick keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:18. Ja nüüd on Kollo mees omal kohal - lööb nurgast palli kenasti vastu maad.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:18. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:17. Teppan lahendab lae alla riputatud kõrge palli kenasti - blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:17. Tähelt serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:16. Aganits keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:16. Kampalt taas ebameeldiv serv, Hirsch lahendab kontrarünnaku.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:15. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:14. Kampa serviäss.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:13. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:12. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 15:12. Kreegilt serviviga, napikas.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:11. Schott lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:11. Kreek lööb Kricki ühese bloki vastu ära.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:11. Krick keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:10. Hirschi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:10. Hirsch lööb Tähele serviässa.

Kyps: Poisid murravad uhkelt

Märt Roosna, Kortrijk: 12:9. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:8. Ja uuesti!

Märt Roosna, Kortrijk: 11:8. Täht tagaliinist võimsalt!

Märt Roosna, Kortrijk: 10:8. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:7. Kreegi blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 9:7. Aganitsa äss.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:7. Kollo blokist auti! Nüüd on sakslased vihased, kuid kohtunik otsust ei muuda.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:7. Vihane võitlus kaitses ja Teppan lööb lõpuks blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:7. Kaliberda rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:6. Täht blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:6. Teppan blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:6. Saksamaa rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:5. Trikilöök Tähelt!

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:4. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:3. Kreek keskelt, targalt nõrgalt täpselt.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:3. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:2. Hirschi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Teppanilt serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:1. Tähe rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: Platsile Kert Toobal, Teppan, Täht, Kollo, Kreek, Aganits ja Rikberg.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1.

mark: Tänane rong pole veel õnneks läinud!

Märt Roosna, Kortrijk: 21:25. Esimene olemas! Täht lööb palli maha, seis 1:2.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:21. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:20. Aganitsalt blokk ja geimpall meile!

Märt Roosna, Kortrijk: 23:20. Krick keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:19. Kreek lööb nüüd jõuservi - ikka äss! Hull vana! Supervahetus.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:19. Kreegilt kaval lühike serv - äss!

Märt Roosna, Kortrijk: 21:19. Hea serv Kreegilt, Täht lööb võrgu pealt palli maha!

Märt Roosna, Kortrijk: Kreek tuleb Tammemaa asemele.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:19.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:19. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:18. Tammemaa vajutab palli põrandasse!

Märt Roosna, Kortrijk: 18:18. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:17. Kollo hanitus jääb maha, lubamatu segadus sakslaste poolel.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:17. Kollo põrutab nüüd vihaga ja saab punkti kirja.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:17. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:16. Kollo rünnak! Kohtunik jätab nüüd vilistamata Teppani soojavõitu tõste.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:16. Teppan!

Märt Roosna, Kortrijk: 14:16.

Ivar Saares: No kahju aga Pupart ON puudu. Täna oleks väga vajalik. Kahju, et niigi väiksed nagu oleme, ikka mingid jamad suhetes.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:15. Kaliberda hanitab võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:15. Teppan toob punkti.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:15.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:14. Aganitsa rünnak!

Märt Roosna, Kortrijk: 11:14. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:13. Tammemaa, kes asendab Kreeki, saab käe valgeks.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:13. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:12. Teppani rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:12.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:11. Teppani rünnak.

Urve Kuusmik: Pöial on juba kaks päeva haige. Olge tublid ja andke oma parim! Urve Ida-Virumaalt!

Märt Roosna, Kortrijk: 8:11. Kreek lööb võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:10. Kollo ründab auti.

Fann: Pupart ja Juhkami oleks vajalikud

Märt Roosna, Kortrijk: 8:9.

judoka: Eesti judokad maadlevad homme euroopa karika etapil valgevenes :) ma üks nendest! Hoian pöialt võrgu meestele!

Märt Roosna, Kortrijk: 8:8. Kaliberda võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:8. Täht tagaliinist! No saame ju küll! Nüüd veel ja veel vaja sedasi.

Mario Ninn: No saksamaale polegi häbiasi kaotada, kuna tegemist on ikka suht tugeva satsiga.Kõiki ei saagi võita

fänn: Loodan, et Eesti võtab selle raundi ja enesekindlus tõuseb!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8. Kollo blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:7. Saksamaa blokk võrgus.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:7. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: Muidugi pole häbiasi kaotada MM-pronksile. Lihtsalt meil on potentsiaali neile vastu saada, me pole suutnud näidata oma parimat mängu.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:7.

Suur fänn: No kuulge mängitakse Saksamaaga ja punkt punkti mängu see kaotus poleks küll häbiasi,

Märt Roosna, Kortrijk: 4:6. Hirschi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:6.

Märt Roosna, Kortrijk: Täht lõi teises geimis 9 tõstest ära 1 ja tegi 3 viga, lisaks korra blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5. Kreek keskelt!

Märt Roosna, Kortrijk: 2:5. Teppan blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:3. Kreek!

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3. Kaliberda rünnak.

Reimo: no kas siinkohal lõppeb ilus lugu?

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Kollo hanitus.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:2. Täht lööb blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti jätkab koosseisus Kert Toobal, Teppan, Täht, Kollo, Kreek, Aganits ja Rikberg.

Madis Noormets: Kindel kaotus

Märt Roosna, Kortrijk: 22:25. Hirsch lõpetab geimi ässaga. Saksamaa juhib 2:0.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:24. Hirsch lööb Kollo blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:23. Aganits!

Märt Roosna, Kortrijk: Kert Toobal platsile.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:23. Täht lööb blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:22. Täht lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:21. Böhme rünnak keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:20. Tähe rünnak!

Märt Roosna, Kortrijk: 20:20. Viik! Kaliberda lööb samuti võrku. Oh sa poiss, nüüd läheb põnevaks.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:20. Fromm lööb võrku!

Märt Roosna, Kortrijk: 18:20. Ats Toobali serviäss! Mehed elavnevad, Teppan põrutab palli pärast vilet vastu maad ja saab kohtunikult hoiatada.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:20. Kaliberda servib võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:20. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:19. Saksamaa blokk võrgus.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:19. Teppan lööb kahesest blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:19. Kaliberda rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:18. Kollo saab rünnakul käe valgeks.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:18. Teppani serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:17. Fromm auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:17. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:16. Teppan!

Märt Roosna, Kortrijk: Ikka võib.

velts: Kui Eesti kaotab, kas surnud ring võib lõpuks siiski anda esikoha?

Märt Roosna, Kortrijk: 11:16.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:15. Hirsch lööb kätest auti. Hetk varem läks Andres Toobali tõste Teppanile tiba liiga võrgu peale.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:14. Böhme serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:14.

Märt Roosna, Kortrijk: Cretu üritab anda põhimeestele puhkust ja samas loodab värsketele mängijatele, ka Kert Toobal puhkab, Andres mängib.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:13. Aganits!

Märt Roosna, Kortrijk: 8:13. Täht lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:12.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:11. Kreegilt serviäss - mats ja maas!

Märt Roosna, Kortrijk: 7:11. Kampa serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:11. Kaliberda lõpetab pika pallivahetuse. Pagan, meil oli võimalusi... Samas on sel turniiril tähtis absoluutselt iga geim, seega ei tohi lasta mastil langeda.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:10. Täht lööb võrku. Jama majas, vastuvõtt kõigub, rünnak seetõttu ei jookse. Mehed on närvilised ja tahaksid rohkem riskida rünnakul, paraku tuleb sedasi vigu. Aga ei hullu, küll Ansipi ja Seli ergutamisel end kogutakse.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:9. Venno lööb blokki ja vahetatakse välja. Teppan sisse.

Märt Roosna, Kortrijk: Publiku hulgas on kaks kaks tuntud "eksi". Endine peaminister Andrus Ansip ja endine EOK juht Neinar Seli.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:7. Venno lööb blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:6. Böhme keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:5. Venno löök.

Märt Roosna, Kortrijk: Kollo tuli Raadiku asemele.

mark: Adolfid tavaliselt eksivad!

Märt Roosna, Kortrijk: 5:5. Fromm tagaliinist.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:4. Venno lööb blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:3. Venno serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:2. Venno lööb raske palli targalt blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:2. Frommi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:1. Fromm auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:1.

Qw: Loodame, et poisid suudavad ikka mängu ära võtta. Samas isegi, kui kaotavad, pole edasipääs võimatu.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:0. Saksamaa rünnak auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:0. Eesti blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: Jah, meie oleme ka veendunud, et kohtunik tegi kriitilisel hetkel vea. Samas eks pärast saab täpsemalt üle vaadata ja küsida.

Adolf: Das ist alles, Estonia ist död, kaput.

Piirikohtunik: 19:20 seisul Tähe rünnak oli sees, mitte OUT

Märt Roosna, Kortrijk: 21:25. Hirschi rünnak, Saksamaa juhib 1:0.

joosefina111: Eesti oleks pidanud 20:19 ise ette saama, aga kohtunikelt väga valus eksimus.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:24. Aganits!

Märt Roosna, Kortrijk: 20:24. Rikberg ei saa Kampa servi kätte.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:23. Raadik puudutab võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:22. Kaliberda lahendab rünnaku külmavereliselt.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:21. Sakslaste serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:21.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:20. Valus! Tähe löök läheb auti ja kohtunikud blokipuudet ei näinud.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:19. Tähe toks-löök viigistab seisu.

serg: Eesti! Eesti! Eesti! Go! Go! Go!!

Märt Roosna, Kortrijk: 18:19. Aganits võtab Hirschi blokiga kinni ja seis on taas päris ilus!

Märt Roosna, Kortrijk: 17:19. Venno üritab taas pikki piiri ja õnnestunult, pall tagasi ei tule.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:19. Fromm tagaliinist, Saksamaa on päris soliidse edu sisse saanud. Nende serv on paremini õnnestunud, meil pole need riskeerivad löögid reeglina piiridesse mahtunud.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:18. Kricki rünnak teiselt korruselt.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:17. Hirsch servib napilt auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:17. Raadiku serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:16. Venno rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: Böhme pidavat olema mees, kellel on tavaliselt iga viie mängu kohta üks hea servipäev. Tundub, et see on täna...

Märt Roosna, Kortrijk: 14:16. Böhme põrutab servi, mis lendab 120 km/h! Saame selle küll kuidagi kätte, kuid Raadik lööb hädatõste blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:15. Fromm lööb maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:14. Kreek naelutab palli kolme meetrisse maha!

Märt Roosna, Kortrijk: 13:14. Frommilt ülitäpne löök mööda piiri.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:13. Kreegi löök ei jää maha, Hirsch nopib punkti.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:12. Kampa serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:12. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:11. Nüüd kostitas Toobal Raadikut mõnusa pipe-tõstega ja Radza tõi punkti.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:11. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:10. Toobalilt serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:9. Jälle Aganitsa rünnak!

Märt Roosna, Kortrijk: 10:9. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:8. Tähe vastuvõtt läheb üle võrgu, kuid Kreek lapib kaaslase vea blokiga!

Märt Roosna, Kortrijk: 9:8. Hirschi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:7. Kreek keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:7. Krick lajatab, aga napilt auti. Sakslased pole rahul, aga ilmselt kohtunikult seekord siiski õige otsus.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:7. Böhme serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:7. Böhme serviäss.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:6. Venno pommserv maandub keset võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:5. Kaliberda astub servides joonele - lubamatu hooletusviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:5. Böhme temporünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:4. Aganits! Eile mitte ühtegi tõstet saanud mees saab käe valgeks rünnakul.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:4. Täht riskib serviga ja auti see lendab.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:3. Kaliberda lööb võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:3. Hirsch viigistab.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:2. Tähelt hea pausiga löök ja maha see pall jääbki.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:2. Kaliberda rünnak tagaliinist.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:1. Täht nurgast kahese bloki vastu.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:1. Fromm lajatab palli maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:0. Böhme serv võrku.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koosseis: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Ehk ei mingit üllatust. Samamoodi sakslaste puhul.

Märt Roosna, Kortrijk: Hümnid kenasti kuulatud ja lauldud (kohal siin juba paarkümmend Eesti fänni), aeg mänguks!

Märt Roosna, Kortrijk: Tutvustame natuke Saksamaa mängijaid, kes peaksid eeldatavalt alustama. Sidemängijaks Lukas Immanuel Kampa (30 a, 196 cm), kes valiti eelmisel MM-finaalturniiril parimaks mängujuhiks. Kaks parimat diagonaalründajat meeskonda Belgias ei aita, kuid ega Itaalias Monzas palliv Simon Hirsch (204 cm) pole samuti kehv mees. Ohtlik servikahur! Ka nurgaründajad Christian Fromm (204 cm) ja Denis Kaliberda (193 cm) pallivad Itaalia liigas. Keskel tegutseb 211sentimeetrine füüsiliselt võimas marcus Böhme, kes kuulus mullu Gheorghe Cretu juhitud Lubini Cuprumisse. Teine tempomees on samuti pikk - Tobias Krick (210 cm), liberod Julian Zenger ja Igor Bogatšev. Võistkonna peatreeneriks on Sloveenia koondise võidulainele aidanud itaallane Andrea Giani.

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia sidemängija Matthias Valkiers jäi etteastega rahule ja tunneb end enesekindlana. Samas ei kahtle ta, et pühapäeval tuleb väga raske mäng Eestiga ja laupäeval samamoodi Saksamaaga. "Loodan, et Eesti ja Saksamaa mäng on täna väga pikk ja mehed väsitavad ennast," muheles Valkiers.

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia võitis kolmanda geimi kodupubliku toel 25:16 ja mängu 3:0. Belgia jätkab täisedu ehk kolme võiduga.

olo kaka: Kuna siis veel võita Saksamaad kui mitte täna!?

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia võitis teise geimi kindlamalt 25:20 ja juhib 2:0.

Pallur: Mente et manu.....mõistuse ja käega tuleb täna mängida.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti meeskonna tänavune saldo on vägagi positiivne. Kõiki mänge kokku lugedes on tänavu saadud juba 18 (!) võitu ja vaid 4 kaotust. Kaotatud on kahel korral Venemaale, korra teise koosseisuga Hispaaniale ja viimati Maailmaliigas Tuneesiale. Viimases kaheksas mängus on lahkutud platsilt võitjana. Aga Saksamaa on hoopis kõvemast puust vastane. Igal juhul hoiame pöialt, et võimas seeria jätkuks!

Märt Roosna, Kortrijk: Tänases esimeses mängus näitas Slovakkia, et Eestit ootab ka homme kõva matš. Täna mängisid slovakid üle Valgevene 3:0 (21, 24, 21), homme kohtub Slovakkiaga Eesti. Praegu käib Belgia ja Hispaania mäng. Tasavägise avageimi võitis Belgia 26:24, realiseerides alles kolmanda geimpalli.

Märt Roosna, Kortrijk: Tere-tere, tore vollepere! Siin Kortrijk, läheb actioniks! Täna lükatakse põnevusepedaal põhja, vastaseks viimasel MMil pronksi saanud Saksamaa, kes kaotuse korral võib MMile pääsemise mõtted maha matta.