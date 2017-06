Hullumeelselt tihti mängiva võrkpallikoondise kapten: ootan abiväe saabumist!

Eesti koondise vormilangus on loogiline, sest viimase 25 päeva jooksul on peetud koguni 15 matši.

See on juba ekstreemsport. Nii mõnigi põhimängija on suurest koormusest tühi, seegi on loogiline. Suuremad võrkpalliriigid mängisid MM-valikturniiril ühe koosseisuga ja Maailmaliigas suures osas teisega, ent Eestil seda luksust pole. Seda imelikum on kuulda imestavaid kommentaare, miks mängiti läinud nädala lõpus Montenegros kehvemini kui nädal varem Tallinnas ja miks kõik põhimängijad algusest lõpuni kaasa ei tee.

Maailmaliigas debüüdi teinud võrkpallikoondis võitis Montenegros Bijelo Poljes reedel Taiwani 3 : 2, kuid kaotas järgmisel päeval maailma edetabelis 24. kohta hoidvale Tuneesiale 1 : 3.