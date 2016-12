Homme kell 16.00 Audentese spordihoones startivas naiste karikafinaalis kohtuvad vanad tuttavad Kohila VK/E-Service ja TTÜ/Tradehouse. Kolm tundi hiljem peetakse meeste karikafinaal Tallinna Selveri ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel.

Kohila ja TTÜ jagavad karikatiitli omavahel juba kolmandat detsembrit järjest. Üllatav fakt on seejuures, et neljandat aastat tegutsev Kohila Võrkpalliklubi on kodustes sarjades ja Balti liigas võitnud üheksast mängus olnud tiitlist seitse, ent karikavõistlustel on suudetud TTÜ üle mängida vaid korra. Ja sedagi poolfinaalis, kui 2013. aasta novembri lõpus oldi paremad 3:1. Eelmisel aastal jäädi Tehnikaülikooli naiskonnale 2:3 alla Pärnus toimunud finaalis ja aasta varem olid Tartus peetud matšis kaotusnumbrid 1:3.

Käimasoleval hooajal on kahel korral kohtutud Balti liigas ja mõlemad mängud on lõppenud Kohila võiduga. Kohe avavoorus oldi koduväljakul edukamad 3:1 (25:21, 16:25, 25:14, 25:16) ja 17. detsembril Viljandis toimunud matšis 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Ühisliiga turniiritabelis on Kohila teine ja TTÜ/Tradehouse neljas, ent võistkondi lahutab teineteisest juba tosin punkti. "Me ei ole hooaega küll nii bravuurikalt alustanud, kui eelmist, aga homse mängu suhtes ei tähenda see midagi. Kohila on favoriit, ent läheme positiivse fooniga peale," sõnas TTÜ/Tradehouse´i naiskonna peatreener Marko Mett. "Meie üheks relvaks on kindlasti pikem pink, mille õnnestumisele ma ka loodan. Meid ei ole seitse, vaid 12. Mänguplaan on meil olemas ja proovime Kohila seitsmest tuumikut halvata. Kui see meil õnnestub, siis võiks juba ka häid asju juhtuma hakata," lisas ta.

Karikavõistluste finaalmängude päevapilet maksab seitse eurot, sooduspääsme hind on viis eurot. Pileteid müüakse saalis.