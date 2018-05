Hindrek Pulk: olen ujunud vastuvoolu, võidelnud iseendaga

Pulk on Eesti võrkpallis omapärane nähtus. Ta on oma ründelöökidega tassinud Balti meistriks nii Tallinna Selveri, Pärnu kui ka Saaremaa. Samas pole 27-aastane diagonaalründaja kunagi teeninud profileiba piiri taga ja Eesti koondist on esindanud vaid kolm korda.

Tänavuse finaalseeria eel rõhutas Tartu Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets hoolealustele: te ei tohi Saaremaa pommitajast Pulgast teha enda jaoks jumalat, ta on vaid inimene! Tartu võitiski mängu ja vahetusest sekkunud Pulk hoiti kontrolli all. Inimene on ta kindlasti, aga milline?