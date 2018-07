Võrkpallur Hindrek Pulk kolib Saaremaa klubist Tartu Bigbanki meeskonda.

"Kuna Bigbank on mind enda meeskonda aastaid juba kutsunud, siis arvasin, et nüüd on õige aeg kutse vastu võtta. Bigbanki näol on tegu võistkonnaga, kellel on kõrged eesmärgid, mis annab ka mulle motivatsiooni, aitamaks neid täita," teatas Pulk Tartu klubi Facebooki lehel.

"Hooajalt ootan isiklikus plaanis eelkõige vigastustevaba hooaega ning et Tartu jaoks murduks see teise koha needus," lisas ta.