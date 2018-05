Hiilgav debüüthooaeg! Saaremaa võrkpallimeeskond võitis ajaloolise meistritiitli

Võitjate tulemuslikum oli 21 punktiga Hindrek Pulk, kes 29st tõstest lõi punktiks 15 (rünnakuprotsent 51,7). Rauno Tamme panustas 14 punkti.

Tartu leeris kogus 18 punkti Curtis Stockton ja 13 punkti Meelis Kivisild.

Seeria avamängu võitis Tartu 3:0, edasi võidutsesid saarlased 3:2, 3:1, 3:0 ja täna 3:1. Saaremaa mängis kõrgliigas kaasa esimest hooaega.

Tänane statistika



Võrkpalli finaal: Saaremaa vs Tartu

Märt Roosna: 25:20. Jalg lõpetab selle mängu ja Eesti meistrivõistlused: Saaremaa on esimest korda Eesti meister! Palju õnne! Saaremaa võitis mängu 3:1 ja seeria 4:1.

Märt Roosna: 24:20. Ruul nopib üle tulnud palli.

Märt Roosna: 24:19. Saaremaa soe pall.

Märt Roosna: 24:18. Jalg blokist auti. Matšpall!

Märt Roosna: 23:18. Pulk lööb läbi Tartu bloki.

Märt Roosna: 22:18.

Märt Roosna: 22:17. Jalg lööb Järve blokist auti.

Märt Roosna: 21:17. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 21:16. Pulk ründab ja publik hallis juba tõuseb kohati vaimustusest püsti.

Märt Roosna: 20:16. Ilus kaitse Vahterilt, aga Tamme löök lendab hiljem siiski Stocktoni blokki.

Märt Roosna: 20:15. Hea serv Kaibaldilt, paraku eksib ta ise järgmises olukorras ja söödab palli auti.

Märt Roosna: 19:15. Ruul keskelt.

Märt Roosna: 19:14. Rjabuhhalt äss.

Märt Roosna: 18:14. Pulk lööb.

Märt Roosna: 17:14. Ruul kavaldab rünnakul ja edukalt.

Märt Roosna: 17:13. Tartu blokk võrgus.

Märt Roosna: 16:13. Rjabuhha keskelt.

Märt Roosna: 15:13. Kaibald paneb omakorda Jala blokiga kinni. Tartu võitleb!

Märt Roosna: 15:12. Kivisild.

Märt Roosna: 15:11.

Märt Roosna: 14:11. Pulk paneb Kaibaldi blokis kinni ja vibutab rusikat. No seda nalja ei näe tihti, et ta endale emotsioone lubab.

Märt Roosna: 13:11. Tamme saab tagantliinist üsna vabalt löögile ega eksi.

Märt Roosna: 12:11. Pulk põrutab trossi.

Märt Roosna: 12:10. Uuskari hanitab kahe blokeerija vahelt läbi ja pall on maas.

Märt Roosna: 12:9.

Märt Roosna: 11:9. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 11:8. Aga sidemängija Tuschi kaval hanitus aitab Saaremaa mõõnast üle.

Märt Roosna: 10:8. Ka Jalg! Tagaliinist rünnates. No need on nö spordikooli vead.

Märt Roosna: 10:7. Rumal viga Pulgalt, ta astub servides joonele.

Märt Roosna: 10:6. Rikberg toob Tanila löögi üles, kuid Pulk lööb palli ikkagi maha.

Märt Roosna: 9:6. Stocktoni löök jääb maha.

Märt Roosna: 9:5.

Märt Roosna: 8:5. Naaber lööb auti.

Märt Roosna: 7:5. Stockton lööb auti. Pärast hiilgavat starti on austraallane ära vajunud.

Märt Roosna: 6:5. Naabri hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 6:4. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 4:3. Uuskari on kahel korral edukalt rünnanud.

Märt Roosna: 4:2. Saaremaa juhib, rahvas hullab ja tiitel tuleb üha lähemale.

Märt Roosna: Neljas ja võib-olla viimane geim on algamas. Kiita tuleb saarlaste poolel 15 punkti toonud Pulka ja heast küljest on end taas näidanud ka Jalg.

Märt Roosna: 25:23. Aga Pulga närvid peavad vastu ja ta löök lõpetab geimi. Saaremaa juhib 2:1 ja vajab tiitlivõiduks ühte geimi.

Märt Roosna: 24:23. Pulga löök ei jää maha ja Kivisild toob Tartule punkti juurde.

Märt Roosna: 24:22. Esimese kaitsevad tartlased ära, Kivisild äsab palli maha.

Märt Roosna: 24:21. Stockton lööb auti, Saaremaa geimpallid.

Märt Roosna: 23:21. Tanilalt hea pete ja pall jääb õrnast löögist maha.

Märt Roosna: 22:21. Ja ka Pulk.

Märt Roosna: 22:20. Aga paraku teeb Kaibald sama.

Märt Roosna: 21:20. Rjabuhha teeb halval ajal servivea.

Märt Roosna: 21:19. Pulk murrab Tartu kahese bloki.

Märt Roosna: 20:19. Superkaitse Rikbergilt ja Kaibald sulustab Pulga hanituse. Läheb mänguks!

Märt Roosna: 20:18. Uuskari rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: 20:17. Nüüd saab Pulk odava punkti tänu Jala servile - pall tuleb kohe üle ja ta lööb selle maha.

Märt Roosna: 19:17. Jalg tagaliinist.

Märt Roosna: 18:17. Pulk.

Märt Roosna: 17:17. Taas on Pulga käed Kaibaldil vastas, aga hiidlane saab kohe uue võimaluse ja lööb ära.

Märt Roosna: 17:16. Tartu toob Pulga hanituse üles, aga saarlane paikab selle vea ja blokeerib Kaibaldi löögi.

Märt Roosna: 16:16. Pulk viigistab.

Märt Roosna: 15:16. Jalg sai esimese tõste ja lõi ära.

Märt Roosna: 14:16.

Märt Roosna: 12:14. Ruul saab nüüd Pulga kinni. Tartu treener Ojamets on täna väga kiirelt reageerinud ja ohtralt vahetanud.

Märt Roosna: 12:13. Aga Pulk ei pühitse - pall jääb maha.

Märt Roosna: 11:13. Naabrit asendav Ruul lõi auti.

Märt Roosna: 9:13. Stocktoni löögi järel on jälle Tartul paras edu sees.

Märt Roosna: 9:12. Kaibaldilt kaks head liigutust jutti: edukas rünnak ja serviäss.

Märt Roosna: 9:10. Pulk paneb blokiga kinni Stocktoni.

Märt Roosna: 8:10. Ausalt öeldes kohati on mängu tase ikka üsna lahja, meeskonnad ei jõua rünnakulegi. Aga arusaadav: pikk hooaeg seljataga ja finaalseeria on olnud murnav.

Märt Roosna: 4:8. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 3:7. Tartu võitleb! Kivisild pani Pulga blokiga kinni, järgmise rünnaku lõi Pulk auti.

Märt Roosna: Saaremaa poolel on südi mängu teinud Tamme, kel kirjas 10 punkti, Tanilal on 7, Põlluäärel 6 ja Halandal 5. Tartu mängu hoiab ülal 12 punkti kogunud Stockton.

Märt Roosna: 25:16. Saaremaa võidab geimi kindlalt ja viigistab seisu.

Märt Roosna: 24:15. Tanila blokk Stocktonile.

Märt Roosna: 22:15. Head servid pingilt tulnud Helar Jalalt, saarlastel on ikka platsi kõrvalt abi võtta.

Märt Roosna: 21:14.

Märt Roosna: 18:12. Tanila lajatab kaks serviässa järjest ja see geim peaks kuuluma Saaremaale.

Märt Roosna: 16:12. Tamme põrutas nüüd tagaliinist rünnates kogu südamest ja pall tagasi enam ei tule.

Märt Roosna: 15:11. Pulga kaks esimest lööki toovad punkte

Märt Roosna: 13:11. Blokid Kivisillalt ja Stocktonilt ning Tartu on saanud juba 4 punkti järjest.

Märt Roosna: 13:9. Põlluäär lööb võrku. Tema asemele tuleb kohe Pulk.

Märt Roosna: 12:7. Tamme rünnak.

Märt Roosna: 11:7. Naaber saab blokiga Põlluääre kinni.

Märt Roosna: 11:5.

Märt Roosna: 8:5. Rjabuhha saab lõpuks blokis Stocktoni kinni. Tartu poolel tõi eelmises mängus nullile jäänud Kaibald rünnakul kaks punkti järjest.

Märt Roosna: 6:3. Uuskari tuleb Sedori asemele.

Märt Roosna: 4:2.

Märt Roosna: Stockton on toonud 8 punkti (rünnak 80%), Naaber 4 (sh 3 blokki), Saaremaa poolel on 4 punkti kirjas Põlluäärel ja Tammel.

Märt Roosna: 22:25. Naabri löök lõpetab avageimi. Tartu pole alistunud!

Märt Roosna: 22:24. Halanda rünnak.

Märt Roosna: 21:24. Stockton! Tartu geimpallid...

Märt Roosna: 21:23. Tamme vähendab vahet.

Märt Roosna: 19:23. Tamme serviviga.

Märt Roosna: 19:22.

Märt Roosna: 18:21. Põlluääre äss!

Märt Roosna: 16:21. Stockton on heas hoos, kaks rünnakut järjest. Tartu tegi vahepeal vahetuse, Järve asendas Rjabuhha.

Märt Roosna: 13:17. Esmalt Kivisilla serviviga, siis ei toimi Järve ja Naabri koostöö rünnakul.

Märt Roosna: 10:16. Tartu on löönud paremat servi ning on edukamad ka rünnakul (58% vs 39%). Naabril on on juba kirjas kolm blokki.

Märt Roosna: 6:12. Tartu võitleb! Veel üks blokk Naabrilt ja paar head rünnakut Stocktonilt ja suur vahe ongi tõsiasi.

Märt Roosna: 6:9. Naabri blokk Rjabuhhale!

Märt Roosna: 6:8. Halanda servivea järel juhib Tartu kahe silmaga. Vahepeal pani Naaber Halanda blokiga kinni, kuid slovaki kaks järgmist rünnakut jäid maha.

Märt Roosna: 3:4. Saaremaa on teinud juba kolm serviviga.

Märt Roosna: Algkoosseisudes üllatusi pole. Tartu: Järv, Stockton, Kaibald, Sedore, Naaber, Kivisild ja Rikberg. Saaremaa: Tusch, Põlluäär, Tamme, Halanda, Tanila, Rjabuhha ja Vahter. Ainsaks muutuseks on Põlluääre alustamine, aga neil polegi ühte kindlat põhidiagonaali. Lähme!

Märt Roosna: Mäng on algamas! Kuressaare spordihallis on taas meeldivalt palju rahvast, ehkki päris pungil täis see ei ole.

Märt Roosna: Tervitused Kuressaare spordihallist! Pikk seeria võib täna läbi saada. Põhiküsimus Tartu jaoks on, kas nurgaründajad suudavad teha normaalse partii vahelduseks.