Henri Treial jäi välismaa debüüthooajaga väga rahule

Kolmapäeval sai läbi rahvusmeeskonna temporündaja Henri Treiali karjääri esimene välishooaeg, kui Tšehhi võrkpalli meistrisarja pronksiseeria kolmandas mängus pidi ČEZ Karlovarsko tunnistama Libreci Dukla 3:0 (29:27, 25:20, 25:23) paremust. Sama seisuga lõppes ka kogu vastasseis.

Treial tõi viimases mängus seitse punkti, lüües kuuest tõstest punktiks viis ja lisades kaks edukat sulustamist. Neljateistkümnest servist eksis temporündaja ühel, kirjutab volley.ee.

„Enda esimese välishooajaga jään ma vägagi rahule. Arengut oli näha absoluutselt igas elemendis, kuna Tšehhis on terve hooaja peale tehtud väga palju trenne erinevate asjade parandamiseks ja sellest kõigest on palju külge jäänud. Kõige rohkem oli mul sarnaselt eelneva karjääriga probleeme serviga, aga arvan, et olen siiski siinoldud aja jooksul ka selles elemendis stabiilsemaks läinud,” rääkis Treial.

Kuigi meistrisarja otsustavad mängud ei kulgenud Karlovy Vary klubile loodetud suunas – poolfinaalis tuli tunnistada České Budějovice ja pronksimängudes Libereci Dukla paremust – jäi meeskond kokkuvõttes hooajaga rahule, sest sügisel püstitatud eesmärgid said täidetud. Karikasarjas võideti hõbemedalid ja tugevuselt teises eurosarjas (CEV Cup) pakuti võimas teekond. Alustuseks mängiti 1/32-finaalis üle Selver Tallinn, seejärel soomlaste Kokkola Tiikerit ja venelaste Surguti Gazprom-Ugra. Retk sai otsa veerandfinaalis, kus tuli vastu hilisem tšempion ja 2005. aasta Meistrite liiga võitja Tours VB.