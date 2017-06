Helir-Valdor Seeder: oleksin väga tahtnud näha otsustavaid võrkpallilahinguid Eestis

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et mitte ükski IRLi valitsusliikmetest pole blokeerinud võrkpalli MM-i valiksarja lisaturniiri korraldamise rahastamist.

„Kuigi spordireporterid on kirjutanud, viidates anonüümsetele allikatele, et IRLi tõttu jäi rahastamine toppama, siis see ei vasta tõele. Olen suhelnud IRL-i valitsusdelegatsiooni liikmetega, nad ei ole blokeerinud võimalikku rahataotlust. Seda pole isegi valitsuses arutatud," teatas Seeder pressiteate vahendusel.

Seederi sõnul jõudis temani info võimaliku võrkpalli MM-i valiksarja lisaturniiri korraldamise rahataotluse kohta eile ehk esmaspäeva õhtul meedia vahendusel. "Spordihuvilisena oleksin väga tahtnud näha otsustavaid võrkpallilahinguid Eestis," lausus ta.